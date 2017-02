Treichl: aranyélet vár a régió bankjaira

2017-ben az Erste fő piacain 1,5-4,5% GDP-növekedést várnak, ami Ausztriát kivéve az eurózóna átlagos várt növekedésénél jobb.

A gazdaság jó teljesítményét elsősorban a javuló munkapiac, a fizetések emelkedése és az alacsony infláció fogja vinni a hátán, ami növekvő fogyasztást is okoz majd.

Magyarországtól 3,4%-os reál GDP-növekedést vár a bankcsoport idén, ami elvárásaik szerint második lesz Románia 4,3%-os növekedése mögött.

Remélik, hogy a rekordalacsony kamatkörnyezet nem kerül lejjebb és az infláció egyensúlyozza majd az alacsony kamatokat. Magyarországon 2,5% inflációt várnak idén, a munkanélküliségi ráta szerintük 4,3%-ra fog esni a tavalyi 5,1%-ról.

A pozitív növekedési kilátások mellett számos kockázat merül fel a gazdaságban: az európai választások, Donald Trump és a nacionalizmus térnyerése. Hozzátette, hogy kockázatos az is, hogy jelenleg egy olyan korban élünk, amikor a politikusok azt propagálják, hogy az összes részvényes spekuláns.

már most is jelentős fókusz van a digitalizáción, körülbelül 10 millió ügyfélhez akarják eljuttatni a George nevű informatikai rendszerüket

2017-ben a cseh, szlovák és román piacon kerül bevezetésre, a fogyasztási hitelek több mint 25%-át Csehországban és Szlovákiában is online értékesítik, Szlovákiában a megtakarítások 90%-át online kötik, a pénzintézet működési bevétele "nem kielégítő", 6,69 milliárd euróra csökkent 2016-ban a 2015-ös 6,77 milliárdhoz képest, miközben a költségek nőttek. A menedzsment hosszú távon azt várja, hogy a költség / bevétel ráta tovább fog javulni, ez 60,2%-ot ért el csoportszinten, tavaly még csak 57,1% volt.

Az alacsony bevételek miatt az alacsony kamatkörnyezet is okolható, a költségeket a digitalizáció fejlesztésének versenye és a felügyeleti kiadások is növelték, a kockázati költségek rekordalacsony szintre estek, 0,15%-ra a tavalyi 0,56%-ról, Magyarországon különösen nagy ez az esés, ahol 2,44%-ról 0,72%-ra esett vissza ez az arány. A következő években növekedhetnek ezek a költségek.

A pénzintézet eszközminősége javult a régióban: a bank nem teljesítő hitelállománya 6,68 milliárd euróra csökkent (4,9%), 9,31 milliárdról (7,1%).

A bankcsoport 2016-os nyereségességét egy egyszeri kiadás is rontotta: kifizettek egy 200 millió eurós bankadóterhet Ausztriában.

A bank legjobb minőségű, CET1-es tőkemutatója 12,8%-ra emelkedett 2016 decemberére.

Az Erste Group 2017-ben 10% fölötti tőkearányos megtérülést (ROTE) vár.

Várható idén az osztalékfizetés: 1 eurót fizetnek majd részvényenként a terv szerint.

A pénzintézet a középosztály, illetve az alacsonyabb jövedelmű ügyfelek számára is létrehozna vagyonkezelési termékeket, nem csak a privátbanki ügyfeleiknek. Magyarországgal kapcsolatosan megjegyezte újságírói kérdésre, hogy nem szól bele sem az állam, sem az EBRD a menedzsmentbe, a magyar működési környezet pedig javult.

Romániában nem terveznek bankot venni, esetleg eszközök megvétele jöhet szóba.

Fordulat a magyar Ersténél Jelasity Radován, a magyar Erste Bank vezérigazgatója sajtóközleményben ismertette: a magyarországi Erste Banknak 2016 a pozitív eredményfordulat éve volt. A várakozásoknál is nagyobb profitot ráadásul a bank úgy tudta elérni, hogy közben több területen is ugrásszerűen fejlődött. Kétszer annyi személyi kölcsönt folyósított, mint előző évben, a jelzáloghitelezésben pedig 60 százalékkal nőtt a teljesítménye. Látványos volt a bővülés a vállalati szektorban is, a kkv-hitelállomány 20 százalékkal bővült, ami többszörösen meghaladja a piaci átlagot. Eközben jelentős portfólió-tisztítást hajtott végre, aminek eredményeként a nem teljesítő hitelek részaránya már egyszámjegyű, ami a legalacsonyabb érték a hazai nagybankok között. Várakozásaik szerint 2017 a további lendületes növekedés éve lesz az Erste Bank Hungarynél, amely már csaknem egymillió ügyfelet szolgál ki. A citibankos ügyfelek átvételével az Erste vált Magyarország legnagyobb hitelkártya-kibocsátó bankjává. A lakossági területen további növekedést várunk a személyi kölcsönök és hitelkártyák területén. A vállalati hitelezésben szinte minden részpiacon növekedésre számítanak, és piacot meghaladó ütemben szeretnének bővülni.

