Trump lehet az utolsó szög a nemzetközi bankszabályok koporsóján

A világ jegybankjai és felügyeleti szervei a válság óta dolgoznak azon, hogy biztonságosabbá tegyék a nemzetközi bankrendszert, ez a projekt viszont könnyen a kukába kerülhet így, hogy a republikánus politikus bejelentette, enyhíteni akarja a bankokra nehezedő tőkeszabályokat.A Bázeli Testület a "Bázel III" néven elhíresült szabályozást az év végén akarta beiktatni, ez viszont nem történt meg az amerikai és az európai hitelintézetek közti nézeteltérés miatt. Az európai hitelintézetek ugyanis féltették a versenyelőnyüket, amit az okozott, hogy az amerikai bankokra már eleve szigorúbb szabályok vonatkoztak, amelyeket a saját felügyeleti szerveik szabtak rájuk. Trump miatt lehet, hogy örökre búcsút kell inteni a szabályozásnak , pedig sokak szerint ez inkább Amerika érdekét szolgálná.A JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon szerint a gazdasági válság után az európai versenytársai "sokkal agresszívebben" kezelték a tőkeéjüket, vagyis sokkal kevesebb tőkét tartottak, mint az amerikai bankok.Egy másik reuterses forrás szerint "az amerikai bankok érdekében áll, hogy ez megvalósuljon" - utalva ezzel az amerikai banki szabályokra.Mások Trump beavatkozása miatt nem túl optimisták. Egy névtelen banki tanácsadással foglalkozó szakember szerint az elnök miatt "késni fog a Bázel III, de az is lehet, hogy soha nem zárul le." Egy másik attól fél, hogy újabb bázeli szabályok már nem jönnek létre.Trump segítői is ezt az irányt mutatják: Patrick McHenry, a republikánus párt elnökhelyettese a Fednek írt egy levelet, amelyben azt kérte, hogy minden olyan nemzetközi szabállyal kapcsolatos tárgyalást, amely "terheli az amerikai üzletet", állítsanak le.Mások, például a spanyol Bankia elnöke egyenesen amiatt aggódik, hogy Trump hátat fordít a Bázeli Testületnek és a Pénzügyi Stabilitási Tanácsnak is (FSB), ami a nemzetközi bankszabályozást gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítené és komolytalanná tenné.