Trump miatt a globális banki szabályok is a fejük tetejére állhatnak

Tegnap írtunk róla, hogy többek között egy új küszöbérték bevezetésével szüntetné meg a bizottság azt a gyakorlatot, hogy egyes - főleg európai, leginkább német - bankok a kockázatokkal súlyozott eszközértékük (RWA) mesterségesen alacsony, belső modellen alapuló számításával mutassák jobbnak tőkehelyzetüket a ténylegesnél.Kedden azonban a Financial Times szerint bejelentette a bizottság, hogy elhalasztja a felügyeleti és jegybanki vezetők erre a hétvégére tervezett ülését, mivel a reformok lényeges elemeiről nem született eddig egyetértés, miközben a testület konszenzusos alapon működik.A halasztásban közrejátszhatott, hogy Donald Trump új banki szabályozást ígér, márpedig ez valószínűleg lazább lesz, mint az eddigi. Az amerikai bankok éppen azért lobbiztak, hogy az európai bankok szabályozása is olyan szigorú legyen, mint az övék, ehhez képest egy fordított irányú változás sem elképzelhetetlen most, vagyis hogy végül az amerikai szabályok igazodnak a lazább európaiakhoz.Bennfentesek szerint így legalább márciusig el fog tartani, mire Bázelben döntést hoznak, pedig korábban 2016 végére ígérték az új szabályokat. Mario Draghi még ezen a héten, kedden megjelent közleményében is fontos lépésnek nevezte a bázeli szabályok véglegesítését a bankok tőkeszámítása iránti bizalom helyreállítása érdekében.