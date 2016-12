Trump új tanácsadója leszámol az abszurd banki szabályokkal

Icahnt, aki azon kevés befektetési nagyágyú közé tartozott, akik Trump választási kampányát is támogatták, a megválasztott elnök szerdán kérte fel arra, hogy a szabályozási reformok kidolgozásában szolgáljon tanácsadójaként.Az aktivista befektető szerint a túlzott szabályozás megfojtja a vállalati befektetéseket az Egyesült Államokban és a cégek úgy gondolják, hogy "hadban állnak" a szövetségi kormánnyal. Bizonyos szabályokat "abszurdnak" gondol, persze hozzáteszi, hogy szükség van a törvény védelmére, de nem szabad ezt túlzásba vinni. Elsősorban a banki szabályozással és a környezetvédelmi szabályozással fog hadba szállni Icahn.A milliárdos figyelmeztetett arra is, hogy jó eséllyel "kereskedelmi háború" robban majd ki az Egyesült Államok és Kína közt és jobb, ha ezt minél gyorsabban lezavarják, nem halogatják nagyon sokáig.A CNBC-nek adott interjújában Icahn azt is kifejezte, hogy meglepi a kritika ellenlábasaitól, akik szerint a számos üzleti érdekeltségével összeegyeztethetetlen az, hogy az elnök tanácsadójaként szolgáljon. Elmondta azt is, hogy minden üzleti szektorban vannak vállalatai és nincs egy kifejezetten szilárdan körvonalazott szerepköre sem meghatározva Trump tanácsadójaként, csak azt fogja tenni, amit eddig is tett "Donalddal": beszélget vele.