Trumpék lépése bedöntheti a világ második legnagyobb gazdaságát

Chang persze figyelmeztet: a kínai gazdaság végét jelentheti, ha egy kínai nagybankot is levág a világ pénzügyi rendszeréről a Trump-kormány.

Korábban írtunk arról, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és kormánya már ezen a héten kereskedelmi intézkedéseket vethet be Kínával szemben:Gordon Chang szerint Trumpéknak annyit kell tenniük, hogy "kihúzzák egy kínai nagybank dugóját", emiatt pedig Hszi Csin-pingnek, a Kínai Népköztársaság elnökének muszáj lesz komolyan vennie az amerikaiakat, akár Észak-Korea, akár a Dél-kínai-tenger ügyében.A világ második legnagyobb gazdaságában négy állami nagybank van, ezek a teljes kínai bankszektor bevételének körülbelül 30%-át szerzik meg. Korábban az Egyesült Államok csak kisebb kínai bankokat szankcionált az Észak-Koreával való kapcsolatuk miatt.A szakember úgy véli, a szankciókra azért van szükség, mertKína biztosítja Észak-Korea nyersolajának 90%-át és az elszigetelt ország kereskedelmi forgalmának 92%-át. Chang úgy véli, hogy Kína legfontosabb szerepe mégis az, hogy önbizalommal látja el Észak-Koreát: biztonságban érezhetik magukat a nemzetközi fenyegetések elől.Gordon Chang véleményét egyébként érdemes némi fenntartással kezelni: könyvében, a 2001-es Kína közelgő összeomlásában megjósolta, hogy a négy nagy kínai bank miatt fog összeomlani a kínai gazdaság és a kommunista rezsim is, 2006-ban, 2011-ben és 2012-ben is. Annak ellenére, hogy jóslatai eddig nem valósultak meg, továbbra is úgy gondolja, hogy a világ második legnagyobb gazdasága az összeomlás szélén van és Kína az "új dotkom-lufi."Nem teljesen légből kapott a szakember jóslata, Kína gazdasági stabilitása valóban több sebből vérzik, erről itt írtunk: