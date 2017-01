Úgy tűnik, mégsem vonul ki Lengyelországból a Raiffeisen

Már jó ideje folytak az exkluzív tárgyalások az osztrák RBI bankcsoport és a lengyel állam tulajdonában lévő Alior Bankkal arról, hogy az osztrák bank eladná lengyel leánybankját, a Polbankot. Nemrég azonban felállt a tárgyalóasztaltól a lengyel fél, és meghiúsult az adásvétel, amiről itt írtunk:Sevelda az Euromoney konferencián azt nyilatkozta, hogy a következő hetekben döntik el, hogy mi legyen a Polbank sorsa, de. Sevelda megerősítette, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy az RBI-nek a Polbank minimum 15%-át tőzsdére kell vinnie a lengyel felügyelet elvárásai szerint, ennek pedig június végéig kell lezajlania.Johann Strobl, aki az RBI és anyabankja, a Raiffeisen Zentralbank összeolvadása után az egyesült bankot vezérigazgatóként irányítani fogja, a Polbank sorsáról most nemrég úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi piaci árazás mellett nincs értelme 15%-nál nagyobb csomagot piacra vinni. Arról is beszélt, hogy a 70% feletti szintről két éven belül 50-55%-ra csökkentenék a Polbank költség/bevétel mutatóját, amihez nagy elbocsátásokra is szükség lehet: