Ugyanannyi pénzt kell behozniuk a bankoknak Kínába, mint amennyit kivisznek

a sanghaji bankoknak 100 renminbit kell behozniuk Kínába minden 100 renminbi után, amit kivisznek az ügyfeleik az országból.

Pekingben még ennél is szigorúbbak a szabályok: a bankoknak minden 80 kivitt renminbi után kell 100 renminbit visszahozniuk az országba.

novemberben a kínai jegybank (PBOC) szigorúbban kezdte el szabályozni a kínai vállalatok külföldi felvásárlásait,

valamint szigorúbban kezdte ellenőrizni a külföldi befektetőknek fizetett osztalékot és tőke-visszafizetést is,

emellett pedig a kínai állampolgárok devizavásárlását is korlátozni kezdték.

A szigorítás a kínai kormánynak sem jön jól, amely azon dolgozik, hogy. Ez a célkitűzés azonban a háttérbe került most, hogy a kormány a- írja a Financial Times Az új szabályok szerint, amelyeknek bevezetésére a hónapban került sor, a sanghaji bankoknak 100 renminbit kell behozniuk Kínába minden 100 renminbi után, amit kivisznek az ügyfeleik az országból. Ezzel biztosítaná a kínai kormány, hogy nem szenvednek nettó tőkeveszteségét. Korábban csak 160 exportált renminbi után kellett a bankoknak 100 renminbit behozniuk az országba. Az elmúlt hónapokban több szabályt is bevezettek a világ második legnagyobb gazdaságában, amelyekkel az ország a devizatartalékának csökkenését akarja: novemberben a kínai jegybank (PBOC) szigorúbban kezdte el szabályozni a kínai vállalatok külföldi felvásárlásait, valamint szigorúbban kezdte ellenőrizni a külföldi befektetőknek fizetett osztalékot és tőke-visszafizetést is, emellett pedig a kínai állampolgárok devizavásárlását is korlátozni kezdték. Tavaly szeptemberben 265 milliárd renminbi értékű tőke áramlott ki az országból, a kínai felügyelet azonban a devizapiaci kiskapu bezárásával 2015 szeptemberi szintre tudta visszaszorítani ezt az értéket. Tavaly év végén egyébként körülbelül 3000 milliárd dollárnyi devizája volt az országnak.