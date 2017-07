Új alelnök a Fed élén, örülhetnek a bankok

Donald Trump azt a Randal Quarlest választotta, akitől a Wall Street bankbarát megközelítést várnak a felügyeleti gyakorlatban. Quarlest mérsékelt, mainstream republikánusnak tartják, aki több ízben bírálta már a válság után létrejött bankszabályozást.A 2010-es Dodd-Frank törvény hozta létre a bankfelügyeltért felelős Fed-alelnöki pozíciót, ezt azonban eddig még senki sem töltötte be. Kormányzóként idén áprilisi távozásági Daniel Tarullo volt a Fed legmagasabb szintű bankfelügyeleti vezetője, ő kifejezetten szigorú felügyeleti vezető hírében állt.Donald Trump korábban a comptroller of the currency nevet viselő felügyeleti vezetőnek Joseph Ottingot, a OneWest korábbi első emberét, a betébiztosító FDIC élére pedig a republikánus párt apparátusától érkező Jim Clingert nevezte ki.