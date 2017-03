Új csúcsokon a Fundamenta, határ a csillagos ég

5,3 milliárd forintos adózott eredményt ért el a Fundamenta, ez egyébként elmarad a 2015-ös 6,5 milliárd forinttól. Érdekesség, hogy ugyanennyi, 5,3 milliárd forintnyi adót és járulékot fizetett be a társaság tavaly.

2016-ban a GDP közel 0,65%-át, mintegy 200 milliárd forintot fizetett ki ügyfeleinek a lakáskassza, és közel 29 milliárd állami támogatás folyt be az ügyfelek számláira. 1 forintnyi állami támogatás közel 6,6 forintot mozgatott meg.

Tavaly először meghaladta a 100 milliárd forintot az újonnan kihelyezett lakáshitelek összege a társaságnál, így a hitel/betét arány 70% körüli szinte emelkedett. Mivel a piac hitelkihelyezése még jobban nőtt, az új kihelyezésben a részesedés 24%-ról 22%-ra csökkent.

Készülnek arra a július 1-jei jogszabályi változásra, amely a kiutalási időszak 3 hónapról 2 hónapra csökkentését követeli meg a jövőben kötendő szerződések esetében. Ez azt jelenti számukra, hogy minden élő konstrukció tarifáját át kell alakítani.

az eredménycsökkenés az informatikai átalakulás tavaly elszámolt költségeivel magyarázható (nem az állampapír-hozamok csökkenése áll mögötte, a portfóliójuk a következő 3-4 évben is 5% feletti hozamot hozhat),

a 75%-os jogszabályi szabadeszköz-arány maximumtól még messze vannak (bőven 70% alatt van jelenleg 70% körüli hitel/betét arány mellett), így az a közeljövőben egyáltalán nem korlátozza a hitelezésüket, ráadásul folyamatban vannak egyeztetések a korlát jogszabályi megemeléséről (amely egyébként más országokban nem létezik).

Tátrai Bernadett, a Fundamenta idén év elejével kinevezett elnök-vezérigazgatója többek között az alábbiakról számolt be a társaság sajtótájékoztatóján:A következő öt évben további dinamikus növekedésre számít a lakáspiacon a Fundamenta (ezen belül a korszerűsítésre is egyre nagyobb szükség van), ami szerintük determinálja a társaság további növekedését is. A Portfolio kérdésére a sajtótájékoztatón elárulták:

Újabb rekordot értek el az értékesítésben, ami 20%-kal nőtt, ennek is köszönhetően a szerződéses összeg 14%-kal 2488 milliárd forintra emelkedett.

Az új volumen 75%-át a Személyi Bankár Hálózat, 20%-át a partnerértékesítés, 5%-át pedig az alternatív (online) értékesítés hozta.

A 2015-ös 123 milliárd forintról 137 milliárd forintra nőtt a befizetések, illetve 175 milliárd forintról 194 milliárdra a kifizetések összege a Fundamentánál.

Nő a szerződések futamideje az új értékesítésben: a 25%-ról 32%-ra emelkedett például a 8-10 éves szerződések aránya. Az új szerződések átlagos összege ennek is köszönhetően 3,67 millió forintról 4,03 millióra emelkedett egy év alatt.

Nem tervezik visszafogni a hitelezést, de a piac növekedése miatt 13-15% környékén állhat meg hosszú távon a részesedésük. A piachoz hasonlóan a hitelek 6%-a ment építésre a cégnél, vásárlásra pedig a piaci 80%-kal szemben 69%. Magas, 16% a felújítási célú hitelek aránya a kihelyezésekben.

A hitelállományuk tavaly 24%-kal 283 milliárd forintra nőtt, idén hasonló növekedésre számítanak.

Novemberben sikeresen lecserélték a lakás-takarékpénztár teljes informatikai rendszerét, a tavalyi év jó része erről is szólt a társaságnál.

Húszéves a Fundamenta: a cég 1997-es alapítása óta 2,2 millió lakásszámlát kötöttek, közel 900 milliárd forint ügyfél-megtakarítást gyűjtöttek és közel 500 milliárd forint lakáshitelt helyeztek ki, így összesen 900 ezer lakáscélt sikerült megvalósítani. A kifizetett összegekből több mint 50 ezer lakást lehetett volna felépíteni, ami nagyjából megfelel Nyíregyháza, Kecskemét vagy Székesfehérvár méretének.

Morafcsik László vezérigazgató-helyettes ismertette: