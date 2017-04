Új rekordok a kínai bankoknál, szaporodnak a baljós jelek

Hasonló témákról is szó lesz Hitelezés 2017 konferenciánkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

a Bank of China (mindössze 3,7%-os profitesés) kivételével mind az öt legnagyobb kínai banknak nőtt tavaly a nyeresége a múlt héten közzétett gyorsjelentések szerint.

Miközben elemzők attól tartanak, hogy egy ingatlanpiaci sokk bármelyik pillanatban megingathatja a világ második legnagyobb gazdaságának pénzügyi stabilitását, a legnagyobb kínai bankok éves jelentése egyelőre nem ad okot aggodalmakra:A hivatalosan kimutatott nem teljesítési arányokban (NPL-ráták) azonban nagy eltérések voltak, és még a kínai bankokat sem kerülte el a kamatmarzs szűkülése. Ezt kompenzálta az adózásban bekövetkezett néhány változás, valószínűleg ennek volt köszönhető a működési költségek visszaesése - nyilatkozta a CNBC -nek a CreditSights elemzője.Az öt legnagyob kínai bank közül (Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China) négy a világ legnagyobb eszközállományú bankjának számít. Ezért is jelentene nagy kockázatot nemcsak a kínai, hanem a globális pénzügyi szektor számára is, ha az ingatlanpiaci kockázatok valóra válnának. Ennek lehetőségére figyelmeztetett a múlt héten a Moody's is.Bár az ingatlanpiaci és építőipari hitelek teljes volumene 10% körül stagnált tavaly a kínai hitelállományon belül, a fedezetként rendelkezésre bocsátott ingatlanok volumene jelentősen emelkedik: egyre magasabb a jelzáloghitelek aránya Kínában. Az ingatlanpiaci lassulás és az árak esetleges visszaesése esetére ez nem sok jót ígér.