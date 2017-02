Új üzletágat alapít az egyik legnagyobb brit bank

A hitelintézet egy új üzletágat hozott létre, amely minden olyan back office-tevékenységért egyszerre felelős lesz, mint a HR, a marketing, a jogi megfelelés, illetve az IT. Ha a brit banki szabályoknak megfelelően a Barclays kereskedelmi és banki tevékenysége különválik, az új üzletág ezzel mindkettőt támogatni fogja majd.A tevékenység koncentrálásával körülbelül 10 000 feladatkört fog egy kalap alá vonni a brit pénzintézet, az új üzletágat egyébként "ServCo" néven emlegetik a cégen belül, hivatalosan várhatóan Barclays Services Co.-ként fog működni.Bár a személyzet egy részének ez mindössze azt jelenti, hogy megváltozik a munkaadójuk neve, a Reuters forrásai szerint elbocsátásokra is fel kell készülni majd, ezt az értesülést a Barclays nem kommentálta. A hírügynökség forrásai szerint a nemzetközi bank körülbelül 1 milliárd fontot fog költeni arra, hogy a brit szabályoknak megfeleljen, ennek nagy része a támogatói üzletág létrehozására megy majd el.A "ringfencing," vagyis szó szerint körbekerítés néven működő szabályozás 2019-ig ad haladékot a bankoknak arra, hogy önálló tőkével, önálló két vállalatként kezdjék el működteti a befektetési és kereskedelmi banki üzletágaikat. Más pénzintézetek is dolgoznak már a szabályozás betartásán: az HSBC még 2015-ben hozott létre hasonló támogatási üzletágat, amelybe 18 000 embert transzferáltak.