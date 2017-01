Új vezető a Citi Szolgáltató Központnál

2005-ben alakult a budapesti Citi Szolgáltató Központ azzal a céllal, hogy szolgáltatásokat nyújtson az Európa, Közel-Kelet és Afrika régió 54 országában működő Citi-vállalatok számára, illetve egyes funkciók esetében világszerte. Az elmúlt tizenegy évben az ország hat legnagyobb szolgáltató központja közé kerültek.Ellis 2010-ben csatlakozott a Citihez. Azóta több regionális, illetve globális felsővezetői pozíciót töltött be az ESC, valamint az operáció és technológia különböző területein, ahol a magyarországi kinevezését megelőző években a működési folyamatok fejlesztésére és a hatékonyság növelésére helyezte a hangsúlyt.Ezt megelőzően Ellis olyan vállalatok operációs, beszerzési, illetve szolgáltató központi szervezeteit irányította Európában és Ázsiában, mint a SmithKline BeeCham, a HM Treasury, a Rok és a National Grid plc. A kereskedelmi kapcsolatok doktorátusa címét a Bath-i Egyetemen szerezte. Korábban a Chartered Institute of Purchasing and Supply, a világ vezető beszerzési szakmai szervezetének elnöke volt. Jelenleg az Egyesült Királyságban működő Board of Minority Supplier Development szervezet elnöke, illetve üzleti és személyes coaching szakirányú posztgraduális tanulmányokat folytat a Chester Egyetemen.