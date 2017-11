Újabb bankóriás fordít hátat a szénnek

A brit pénzintézet hétfőn jelentette be, hogy visszafogja a szénerőművek finanszírozását, és ügyfelei számára hirdetni fogja a klímaváltozás kockázatait. A 100 milliárd dollár értékű finanszírozást pedig olyan projektek finanszírozására szánja, amelyek a széndioxid-kibocsátás csökkenéséhez, vagy az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló célkitűzéseinek eléréséhez járulnak hozzá. A finanszírozás kötvénykibocsátás, hitelezés és befektetés formájában fog megvalósulni - állítja Daniel Klier, az HSBC vezető stratégája.A bank a saját működését is zöldebb útra akarja terelni, így 2030-ig a jelenlegi 24%-ról 100%-ra fogja növelni a megújuló forrásokból származó áramfelhasználását. A pénzintézet közvetlen befektetésekkel és áramvásárlási szerződésekkel tervezi megvalósítani a fejlesztéseket.Az HSBC megjegyezte, hogy a Task Force on Climate-Related Financial Disclosures szervezet javaslatai alapján fogja a működésének klímaváltozás okozta kockázatait közvetíteni az ügyfelei felé. A szervezetet Mark Carney, a Bank of England elnöke és Michael Bloomberg médiamogul hozta létre, hogy segítsen a vállalatoknak a klímaváltozás kockázatainak hirdetésében. Carney szerint nagy veszteségekre kell felkészülniük azoknak a befektetőknek, akik fosszilis üzemanyagokba fektetnek, mivel nemzetközi szinten is erősödik a széndioxid-kibocsátás elleni harc.Az új intézkedések bevezetésével az HBSC a fejlett országokban teljesen felfüggeszti a szénbányák és új szénerőművek finanszírozását, de nem lép akkorát, mint az ING és a Deutsche Bank, amelyek az egész világon beszüntetik az ilyen vállalatok hitelezését. Klier azzal magyarázta az óvatos lépést, hogy az HSBC-nek nagy kitettségei vannak Ázsiában, ahol még gazdaságilag nagy jelentősége van a szénalapú energiatermelésnek. Ahelyett, hogy teljesen kivonulnának a fejlődő piacokról, a pénzintézet ösztönözni fogja az ügyfeleit, hogy a jövőben minél zöldebb erőműveket építsenek - állítja a bank stratégája.Az HSBC erős ázsiai jelenléte miatt a frontvonalba került abban a harcban, amely az üvegházhatású gázok ellen folyik a világ legnagyobb kibocsátó országaiban, mint Kína, India vagy Indonézia.További írásunk a témában: