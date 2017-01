Újabb nagybank hagyja el Londont a Brexit miatt

A Barclays Dublinba helyezi át európai központját, Londont a Brexit miatt hagyják el. A tervek szerint 150 főt költöztetnek át ide, köztük a menedzsmentet is. A bank már keresi az irodaházat is, ahova beköltözhetnek - értesült a hírügynökség az ügyet jól ismerő forrástól.A bank nem csak az irodaházat keresi, hanem egyeztetett az ír felügyelettel is. Dublinban új senior vezetőket, devizakereskedőket, bankjogászokat is keresnek, illetve sokan Londonból költöznek át. Jelenleg Dublinban 100 alkalmazottja van a Barclaysnek.A Brexit miatt London elveszítheti a könnyű hhozzáférését az európai munkaerőhöz és a tőkepiachoz, ezért fontolják meg komolyan a bankok a költözést a City-ből.