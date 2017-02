Ujjong az elemző: Trump elhozta az amerikai bankok aranykorát

Daniel Tarullo kiesése a Fedből és az amerikai bankszektroból nagyon pozitív lépés az alapvető banki tevékenység valós deregulációja felé. Arra utal, hogy a bankok szabadabban fognak tudni működni a pénzügyi piacokon a forrásszerzés és a termékfejlesztés területén.

Egyik minapi feljegyzésében a bankelemző azt írja,A Fed kormányzójának távozása, amiről szombaton számoltuk be , nem véletlenül - ahogy Bove fogalmaz - "nagyon nagy plusz" a bankoknak: Tarullo elkötelezett híve és motorja volt a bankok szigorúbb szabályozásának Barack Obama idején. CNBC -nek Bove most azt mondta, az eddigi rezsim rendkívül kemény volt a bankoknak a tőke megtérülése és a termékeik eladása szempontjából, és a dereguláció ennek végét jelentheti. Azt az elméletet azonban elutasítja Bove, hogy a hozam- és kamnatkörnyezet emelkedése segítené a banki profit növekedését.Trump eskütétele után Bove még azt mondta, a bankok elsődleges profitnövelő tényezője a gazdaság általános fellendülése, a hitelezés bővülése, az üzleti volumenek növekedése lesz az új amerikai elnök gazdaságpolitikájának köszönhetően. Az emelkedő hozamkörnyezettel szemben nem lett optimistább, Tarullo távozása nyomán azonban úgy tűnik, a deregulációnak nagyobb jelentőséget tulajdonít a banki profittermelésben és ezáltal a bankok részvényeinek emelkedésében is.Bove kedvenc bankrészvénye most egyébként a Bank of America, amely vonzó árazással és jó fundamentumokkal bír, és bár nagyot emelkedett az utóbbi években, még bőven vételre ajánlja a neves elemző.