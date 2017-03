Újra növekszik az MKB, nem veszik meg a Budapest Bankot

a költségek feszesen tartásával és

a hitelállomány növelésével képzelte el.

Az MKB Csoport 9,5 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el 2016-ban, ami a bank múltját figyelembe véve elfogadhatónak mondható, 6,4%-os tőkearányos megtérülést (ROAE) jelent. Többek között az EU-s vállalások miatt osztalékot nem fizet a társaság. A bank reorganizációja tavaly lezárult, a feladatot "megcsináltuk" - fogalmazott Balog Ádám vezérigazgató.El kellett kezdeni tavaly azt a munkát is, amely az eredménytermelő képességet megalapozza. Ezt az MKBElőbbi drasztikusan, 27%-kal csökkent tavaly, de Balog Ádám szerint nem fűnyírószerűen bántak velük, IT-beruházásokra például többet (az alaprendszer cseréje nyárra lesz kész), bérleti díjakra kevesebbet költöttek tavaly. Cél, hogy tavaly 56,8%-os költség/bevétel arányukat rövidesen 50% alá vigyék.A hitelállomány növelésében nehézséget jelent a bankok számára, hogy "túl sok az eszkimó és kevés a fóka", ennek ellenére közel 7%-kal emelkedett tavaly a hitelállomány a banknál. A leépítéseket nem számítva még jobban: 31%-kal (!) nőtt például bank kkv-hitelállománya, és a lakossági hitelezésben is nőtt a bank részesedése.A nem teljesítő hitelek aránya 19,8% volt a banknál 2015 végén, ez tavaly 12,0%-ra csökkent, idén a követelésvásárlói piac aktivizálódása is segítheti a további portfóliótisztítást. Az utolsó negyedévben először fordult elő, hogy nagyobb számban kerültek át ügyfelek nem teljesítőből teljesítő kategóriába, mint fordítva.Idén az eredmények további javítása a cél, hosszabb távon pedig dobogós helyezett szeretne lenne a bank a hazai piacon. Kérdésre válaszolva Balog Ádám azt mondta, összeolvadáson, felvásárláson nem gondolkoznak a bankszektorban, ugyanakkor a konszolidáció idővel elkerülhetetlen lesz az ágazatban. 4-5 univerzális nagybankra lenne szükség, ami 3-5 év múlva következhet be, az MKB köztük lenne. "Azt, hogy az MKB Bank megvásárolja a Budapest Bankot, kizárom" - fogalmazott szintén kérdésre a vezérigazgató.