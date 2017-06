Újrakeverik a kártyákat, nem Németországot kell utánoznunk

Természetesen együtt úszunk az árral, sőt nagyra becsüljük a növekedést annál is inkább, mert vállalati bank vagyunk, ezért kötődünk jobban a beruházásokhoz és a vállalatfejlesztéshez, mint például azok az univerzális nagybankok, amelyek lakáshitelezéssel vagy fogyasztási hitelezéssel is foglalkoznak. Örömhír tehát számunkra a GDP dinamikus növekedése, amit részben az elhalasztott beruházások fűtöttek, de azt is látjuk, hogy milyen sok tervezett beruházás nem mutatkozott még meg gazdasági növekedés formájában. A friss adatok szerint hat év után a német hitelkereslet is növekedésnek indult, ez egy újabb adalék az optimizmusomhoz. Egyébként nem tartjuk magunkat niche szereplőnek abban az értelemben, hogy átfogó a szolgáltatási palettánk, amire egy vállalatnak pénzügyi értelemben csak szüksége lehet, azt ki tudjuk elégíteni.

Nincsenek ilyenek, minden egyes ágazat számára hitelezünk, legyenek azok hazai tulajdonú vagy multinacionális cégek. A prudens hitelkockázat-kezelés alapvető a tevékenységünk során, ennek eredményeképpen egészséges ügyfélbázissal rendelkezünk. A német Commerzbank 60 országban jelen van, nemzetközi szinten is nyújtunk cash management és kereskedelemfinanszírozási szolgáltatásokat. A finanszírozási igények kielégítésén túl a különböző pénzügyi kockázatok kezelése, többek között a kamatkockázat, devizakockázat, és természetesen az ország- és partnerkockázat fedezése is része a tevékenységünknek. Mi kifejezetten a 3,5 milliárd forint fölötti árbevételű vállalatokat szolgáljuk ki.Valós jelenségről van szó. A vállalatok finanszírozási igényét a legnagyobb részben az anyavállalataik, másodsorban pedig a külföldi bankok elégítik ki, és csak harmadsorban következünk mi, helyi hitelintézetek. Ez természetesen nagy kihívás. Mindazonáltal, sok érv szól a helyi banki szolgáltatások mellett.Kereskedelmi bankként a Commerzbank az egyetlen aktív német bank Magyarországon, így a német cégek részére nyújtott banki szolgáltatások szempontjából valóban előnyös helyzetben van. Minden nagy céges ügyfelünk esetében van egy ún. vezető ügyfélreferens a Commerzbank csoportnál, aki kapcsolatot tart az adott vállalatcsoport pénzügyi vezetőjével. Ezen felül a vállalati ügyfeleket cash managementben, nemzetközi ügyletekben, vállalatfinanszírozásban és fedezetkezelésben jártas szakértő specialistáink szolgálják ki. Ezt az ügyfél-kiszolgálási modellt alkalmazzuk mindenhol, ahol a Commerzbank jelen van.Még nem, de a határán vagyunk ennek. Nagy az árverseny, egyre lazábbak a hitelezési feltételek és a bankok kockázati étvágya is egyre magasabb. Alig van olyan hazai bank, amely az idei évre ne tűzött volna ki jelentős bővülést a vállalati banki szolgáltatások terén. Fontos, hogy ne szálljunk be az alacsony marzsokat kínáló versenybe, amely a tőkeköltségeknél alacsonyabb eredményességet, nagyobb kockázatot és lazább kötelezettségvállalásokat jelentene. Növekedni kívánunk, de fenntarthatóan és megfontoltan; stabil, egészséges hitel portfólióval, méltányos nyereség mellett.Ez a vonat már elment, pontosabban szólva egyre lassabb ez a szerelvény. Az erős német vállalati középréteg, vagyis a "Mittelstand" a világháború utáni korban jött létre, amikor az árutermelés és a termelékenység, a feldolgozóipar, az autó- és gépgyártás szakadatlan növelése, a demográfiai és foglalkoztatási boom került előtérbe, és ezek hozták a gazdasági csodát. Ez egy olyan gazdasági szerkezet, amiért sok ország irigyli Németországot. Ma viszont már nem erről szól a gazdaság, egy másik forradalom korát éljük, amikor az információtól, az adatok felhasználásától, a digitális megoldásoktól lesz sikeres egy gazdaság. Magyarországnak meg kell találnia a lehetőségeket, ha profitálni szeretne belőlük: a kártyákat újrakeverik és Magyarországnak ki kell használnia ezt, hogy megfelelő szerepet játsszon az új 4.0 világban.Olyan nagyon nem aggódom. Nem várható a finanszírozás hirtelen elapadása. Hiszek a liberális piacgazdaságban, amely nem a támogatásokra, hanem a versenyre épít, mivel az vezet a fejlődéshez és a források prudens elosztásához. Nem értek egyet azokkal, akik szerint a magyar vállalatok túl gyengék ehhez. Minél többet és minél szélesebb piacon méretteti meg magát valaki, annál nagyobb esélyei vannak az életben maradásra és a sikerre. Szabályozottan és lépésről lépésre kell haladni, s ez vezet majd egy még erősebb gazdasághoz.

Fontos tényező a növekedési terveinkben, hogy a vállalati kultúránk nagy hangsúlyt fektet az emberközeliségre, a személyes kiszolgálásra, az ügyfelekkel szembeni korrektséget, precizitást pedig a német kultúrából hozza a bank. A mai világban egyre inkább felértékelődő gyorsaságra és minőségre a digitalizáció segítségével nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Számos helyi bankkal szemben pedig óriási előnyünk a nemzetközi jelenlét, amely a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatokban kulcstényező. Nemzetközi hálózatunk a világ közel 60 országában szolgálja ki ügyfeleinket. Erősségeink közé sorolom a - más bankokkal közösen nyújtott -klubhiteleket is, melyek iránt egyre nagyobb a kereslet. Mindehhez sok tapasztalatot hoztunk magunkkal az otthoni piacainkról.