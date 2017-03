Újranyitják a 2008-as gyanús, milliárdos tőkeemelési ügyet a britek

Ismét elővette a Barclays ügyét a brit FCA, az ügyhöz közeli források szerint a pénzügyi felügyeletet ellátó szerv több embert is kihallgatott az ügyben az elmúlt hetekben. Az ügy a 2008. októberi tőkeemeléshez kapcsolódik, amikor is a Barclays katari és Abu Dzabi-i uralkodói családtagoktól és állami vagyonalapoktól kért 7,3 milliárd fontnyi tőkét, hogy elkerülje az állami beavatkozást.2013-ban az FCA már megállapította, hogy a Barclays nem mutatta fel a katari befektetőkkel kötött egyezmény részleteit, így azt sem lehet tudni, hogy mennyit fizetett a bank a milliárdos tőkebevonásért cserébe. A hatóságok 50 millió fontos bírságot szabtak ki akkor, amit a bank közleménye szerint nem fogadott el, hanem fellebbez az ítélet ellen. Az, hogy az FCA újranyitotta az ügyet, jelentheti azt is, hogy a korábbi döntését megmásítva változtathat a bírság összegén a felügyelet.