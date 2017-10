Üres maradhat a Goldman új központja

A bankvezér hétfőn a Twitteren számolt be arról, hogy jól halad a Goldman Sachs új európai központjának tervezett londoni iroda építése, de Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépése megkérdőjelezi az új épület célját.A befektetési bank 1,1 millió négyzetméteres irodája 2019-től lenne az otthona a pénzintézet 6000 brit alkalmazottjának. A banknak azonban biztosíték kell arról, hogy a Brexit után is ki tudja szolgálni európai ügyfeleit, akkor is, ha Nagy-Britanniának csak korlátozott hozzáférése lesz az egységes piachoz. Ha a helyzet úgy hozza, a Goldman nem fogja elfoglalni az egész irodát - állítja a Reuters forrása.Ahogy már írtunk róla, a társaság a kontinens ingatlanpiacán is nézelődik a Brexit miatt. A bankóriás egy 1000 fős irodára kötött bérleti szerződést Frankfurtban. Ezzel a városban az ötszörösére növelné a 200 fős jelenlétét és emelné a kereskedési, befektetési banki és vagyonkezelési divíziójának létszámát.Frankfurt eddig a legnagyobb haszonélvezője a Brexitnek. A német pénzügyi központba helyeznek át állásokat a világ nagybankjai, köztük a JP Morgan, a Citi és a Morgan Stanley is.