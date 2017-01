Válságot kockáztat Kína: szembeszáll az árnyékvilággal

a bankok teljes hitelállományának körülbelül az ötödét adják árnyékhitelek, a túl erős fellépés pedig pont, hogy elindíthatja azt az összeomlást, amit a kormány a szigorral el akar kerülni.

Egyes elemzők aggódnak amiatt, hogy a kínai kötvénypiac is válságba kerülhet, ha a WMP-k ereje csökken, a hároméves rali már meg is állt a jegybank szigorítása miatt. Alig egy hónapja szigorították a WMP-kre vonatkozó szabályokat, a kötvények árfolyama már esett is, a WMP-k értékesítési mutatói romlottak, a pénzpiaci alapokból pedig menekül a pénz.

Kínában virágzik az árnyékbanki szektor, vagyis azok a pénzintézetek, amelyek lényegében ugyanúgy működnek, mint egy bank, de nem vonatkoznak rájuk azok a felügyeleti szabályok, mint a hagyományos bankokra.A világ második legnagyobb gazdaságában a legtöbb bank mérlegen kívüli hitelezéssel kerüli meg az egyre szigorúbb korlátokat és szabályokat.: a UBS elemzése szerint jelenleg a kínai GDP 277 százalékának felel meg az ország adósságállománya, tavaly ez a szám még "csak" 254 százalék volt.Peking most azon dolgozik, hogy csökkentse a hatalmas adósságot , mielőtt az teljesen tönkreteszi a gazdaságot. Egyes elemzők szerint viszont ez is egy külön kockázatot jelent, hiszen Reuters szerint befektetők amiatt aggódnak, hogy a kínai jegybank (PBOC) az árnyékbanki piac legfontosabb passzív oldali termékét jelentő vagyonkezelési termékeket (WMP) is ettől a hónaptól kezdve felügyelni kezdte és beleszámolja már a tőkemegfelelésre és hitelezésre vonatkozó szabályaiba., gyakorlatilag a felügyelet radarja alatt. A bankok ugyanis a mérlegükön kívül tartják a WMP-ket, ami miatt a felügyelet nehezen tudja ellenőrizni a bankrendszer stabilitását, pedig a pénzintézetek jelentős része nagyban támaszkodik ezekre a termékekre a növekedéshez.Külön kockázat, hogy a bankok egymás WMP-it is szívesen vásárolják, ami azt jelenti, hogy ha az egyik termékkel valami gond van, ez könnyen átterjedhet más bankokra is és futótűzként égetheti végig a pénzügyi szektort.A felügyelet most azon dolgozik, hogy a bankok különítsenek el elég tőkét ahhoz is, hogy a WMP-kből keletkező esetleges veszteségeiket fedezni tudják.A WMP-kbe egyébként a pénzintézetek úgy csábítják a befektetőket, hogy a betéti kamatoknál jelentősen magasabb hozamot ígérnek, majd a pénzt bóvli kötvényekbe, vagy árnyékhitelekbe fektetik.A kínai bankok 24 460 darab WMP-t értékesítettek tavaly év végén a CNBenefit tanácsadócég adatai szerint, ami csökkenésnek számít a 25 980 darab számlához képest.