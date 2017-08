Vezérváltás a Magyar Cetelem Banknál

Hároméves megbízásának lejártával távozik a Magyar Cetelem Bank vezérigazgatói székéből Vincent Ollivier, aki 25 éves pénzügyi tapasztalatának meghatározó részét a BNP Paribas csoportnál szerezte. Szakértelmére a jövőben is számítanak a BNP Personal Finance franciaországi központjában.Helyét eddigi helyettese, Szabó Péter (képünkön) veszi át 2017 augusztusától. A szakember 2000-ben, a Pécsi Tudományegyetemen frissen szerzett közgazdász diplomájával lépett be a Magyar Cetelem Bankba. Pályáját az adósságkezelésen kezdte, majd 2006-ban az operatív kockázatkezelés vezetője lett. Öt évvel később kockázati igazgatónak nevezték ki, és ezzel egy időben igazgatósági tag lett a francia Auchan Holding pénzügyi termékeit (áruhitel, személyi kölcsön, hitelkártya, biztosítások) koordináló ONEY Bank magyarországi leányvállalatában. Szintén 2011-től kezdődően az UCB Ingatlanhitel Zrt. kockázati igazgatói feladatait is ellátta, miközben alapképesítését szakokleveles közgazdász végzettséggel egészítette ki.Három évre rá megbízták a Magyar Cetelem Bank és az UCB Ingatlanhitel Zrt. pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozícióinak betöltésével, egyúttal mindkét társaság igazgatóságába is beválasztották. Irányításával a Cetelem tavaly sikeresen áttért a nemzetközi számviteli szabványokra (IFRS).