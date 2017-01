Vigyázat, indul a nagy nemzeti lakáslottó

Indulhat a lehúzás

A szerződéskötés díja a megcélzott hitelösszeg 1%-a. Például 15 millió forint összegnél 150.000.- Ft ami a szerződéskötéskor fizetendő. Ha Önt sorsolják ki, akkor 365 napja van kiválasztani azt az ingatlant amit szeretne megvásárolni

Vagyis a havi 10-40 ezer forintos szervezési díj mellett a lakás-takarékpénztárakra jellemző 1%-os (csak itt "hitelarányos") kezdeti díjjal is számolhatnak azok, akik az első (?) nokba belépnek. A szerződéskötési díj a rendeletben regisztrációs díjként szerepel, mértékét a rendelet nem korlátozza.

szervezési díjként a szerződéses összeg 1 ezrelékét is elkérhetik a tagoktól a szervező cégek havonta. Mivel a szerződéses összeg, amelyből a lakás sorsolás vagy licit révén megvásárolható, 10-40 millió forint között szóródhat (erre gyűjthető össze a pénz 10-15 év alatt), a szervezési díj havi 10-40 ezer forintra is rúghat.

havi 83 ezer forintot kell befizetni a nokba,

plusz a havi akár 10 ezer forintos szervezési díjat,

ami jórészt elviszi a (szervezési díj nélkül számított) befizetéshez járó havi 17 ezer forintos állami támogatást.

Mivel az állami támogatás maximuma havi 25 ezer forint (pontosabban évi 300 ezer), 25 milliós lakásérték felett a szervezési díj akár az állami támogatás teljes összegét is elviheti. Nem hinnénk, hogy a szervezőcégek közötti (nem valószínű) verseny ezt akadályozni fogja.

- írja "Apróbetűs rész" menüpontjában az elsolakas.hu , amely tudomásunk szerint az első olyan oldal, ahol gyűjtik a nemzeti otthonteremtési közösség iránt érdeklődőket.A havi 10-40 ezer forintos szervezési díjról nem tesz említést a honlap (lehet, hogy ők nem is akarnak ilyet kérni, bár kötve hisszük), de erről a tavaly júniusban megjelent végrehajtási rendelt alapján már írtunk Táblázatunkban kiszámoltuk, hogy ez mit jelent az elérhető 30%-os állami támogatáshoz képest (fontos, hogy állami támogatás csak "megbízható szervező" által szervezett nok-ban kapható, lásd alább). Egy 10 évig élő közösségben összegyűjtött 10 millió forinthoz például

Hogy az elsolakas.hu mögött ez a cégcsoport áll-e, az a honlapról sajnos nem derül ki, ugyanis a fogyasztói csoportokhoz hasonlóan ez az oldal sem árul el sokat - sőt, semmit sem a mögötte álló cégről. Az biztos, hogy az oldalon folyó tevékenység nem nyilvános toborzás, nem felel meg ugyanis e tevékenység jogszabályi kritériumainak.

A Nemzeti Otthonteremtési Közösség (NOK) lényege 15 pontban

legalább 120 tag toborzásával lehet létrehozni egy közösséget,

a közösség tagjai a NOK-nál elhelyezett megtakarításaikat kizárólag új lakás vásárlására fordíthatják,

a lakás tervezett értékének maximumát előre meg kell határozni, és ehhez igazodik a befizetendő összeg,

a közösség 10-15 éven keresztül működik, ezen időszak alatt minden tagnak lakáshoz kell jutnia,

ha egy tag nem új lakás vásárlásához (más célra) kívánja felvenni itt elhelyezett pénzét, akkor meg kell várnia a közösség megszűnését,

ezen idő alatt egyenletes összegű rendszeres, illetve rendkívüli befizetésekkel is lehet takarékoskodni,

bizonyos rendszerességgel megrendezett kiválasztások (licit vagy sorsolás) során dől el, ki mikor jut új lakáshoz a közösség összes tagjának befizetéséből,

a licit során az szerepel jobban, aki a lakásértékhez képest nagyobb önerőt tesz be, a sorsoláson pedig a szerencse dönt,

a lakáshoz jutás időpontja tehát vagy a többi tag előre nem látható magatartásától, vagy a szerencsétől függ,

a tagok tehát lényegében egymást egyfajta kamatmentes kölcsönnel finanszírozzák,

a közösség kamatot nem fizet és nem szed, de

az állam 30%-os befizetésarányos állami támogatást nyújt a befizetésekre, amelynek maximuma 300 ezer forint évente,

az állami támogatás viszont csak a "megbízható szervező" által szervezett közösség tagjainak jár,

megbízható szervezőnek az a cég minősül, amely legalább 2 éve fogyasztói csoportot működtető cégként adatot szolgáltatott az MNB-nek, és legalább 1000 lakóingatlan adásvételében már közreműködött,

az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelmét nem élvezi a NOK-nál elhelyezett megtakarítás.

Az április közepén kihirdetett nok-törvényből az is kiderült, hogy ha valaki nokot akar szervezni, akkor olyan igazgatósági tagot is be kell szerveznie, aki korábban fogyasztói csoportot szervező cégnél dolgozott, és ezt számára a korábbi cége igazolni is hajlandó. Korábbi sajtóhírek szerint a Nyéki Zoltán vállalkozóhoz kötődő Carion és a Poligrupo az a két cég, amelyek jelenleg a szervezői kritériumoknak megfelelhetnek, vagyis az ő beleegyezésük nélkül valószínűleg senki sem lesz képes Magyarországon nokot indítani.Ma reggel megkérdeztük az MNB-t, adott-e már a jegybank engedélyt (megbízható) szervezőnek, és vett-e már nyilvántartásba esetleg nemzeti otthonteremtési közösséget. A felügyelet válaszát várjuk.