Wall Street-i sztárügyvédet tesz Trump a felügyelet élére

Átfogóan ellenőrizzük majd a pénzügyi szektort és olyan szabályokat hozunk létre, amelyek arra buzdítják majd az amerikai vállalatokat, hogy azt csinálják, amihez a legjobban értenek: munkahelyeket teremtenek

Miután a republikánus politikus elmondta, hogy mennyire jó szakértője a felügyeleti és pénzügyi jognak Clayton, hozzátette, hogy. Elmondása szerint úgy akarja az amerikai pénzügyi szektort felügyelni majd, hogy ez "nem sérti az amerikai dolgozókat."Trumptól azt várják sokan, hogy, amely szigorúbban fogta a pénzintézeteket a 2008-as válság után. Korábban szó volt arról is, hogy visszavezet helyette egy sok szempontból szigorúbb törvényt, amely a befektetési és hagyományos bankokat is szétválasztja, erről azonban a kampány óta nem lehetett hallani:Clayton, aki olyan nagy cégek tőzsdei bevezetésén is dolgozott, mint az Alibaba, múlt hónapban találkozott Trumppal. A Sullivan & Cromwellnek dolgozik jelenleg, a vállalat privát és nyilvános részvénypiaci bevezetésekkel, felvásárlásokkal, fúziókkal foglalkozik.A Reuters forrásai szerint Carl Icahn személyesen interjúztatta az SEC élére jelölt szakembereket, őt korábban tanácsadójának választotta meg Donald Trump. Erről itt írtunk:- nyilatkozta Clayton.Eddig Mary Jo White vezette az SEC-t, Obama távozásával az ő mandátuma is lejár.