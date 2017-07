Ijesztő: ez lesz belekódolva a következő válságba?

A jelenség részeként a Goldman Sachs Asset Management befektetési alapjaiból 26,7 milliárd dollárt vontak ki a befektetők eddig idén - számolt be a hétvégén a Financial Times. A Morgan Stanley stratégája aggódik a passzívan kezelt alapok túlzott népszerűsége miatt.Hans Redeker a CNBC-nek kifejtette: a jelenség következtében a piac kevésbé lesz képes arra, hogy egészségesen reagáljon a kisebb torzulásokra vagy a fundamentumok kisebbfajta gyengülésére, ehelyett a piaci csordaszellem fog eluralkodni, és a passzív alapok a kisebb eséseket is felnagyítják.A passzívan kezelt alapok kockázati stratégiája teljes portfóliókból való kiszállásra is lehetőséget ad, amennyiben azok árfolyama bizonyos mértékben esik (pl. eléri az 5%-os vagy 10%-os limitet), ez pedig erősítheti a piaci eséseket, korlátozva a fundamentálisan indokolható korrekció lehetőségét.A passzív alapok népszerűségét az okozza, hogy alacsony díjakat számítanak fel a befektetőknek, ezzel némileg kompenzálni tudják az alacsony hozamokat. Terjedésük tehát nem az egyes befektetők, hanem a piac egésze számára káros jelenség.