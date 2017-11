Kettészakadt az autósok tábora, nagyot lehet most spórolni a biztosításon

A biztosítójukkal - többnyire tarifakedvezménnyel járó - elektronikus kapcsolattartású szerződést kötött ügyfeleknek a biztosító e-mailben küldi ki a következő biztosítási időszak díjértesítő levelét, s a díjfizetési igazolást, vagy jelzi, hogy ez honlapjának ügyfélfelületén elérhető.

A naptári évfordulós kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) ügyfelek a törvény szerint legkésőbb 2017. november 11-ig kapják meg a jövő évre várható díjukról szóló értesítést. Ha ezt elfogadják és tovább fizetik majd a díjat, szerződésük automatikusan érvényben marad. Amennyiben viszont felmondják addigi kgfb-szerződésüket, erről úgy kell írásban értesíteniük eddigi biztosítójukat, hogy az legkésőbb 2017 december 1-jén éjfélig beérkezzék hozzá. Ezután ők idén december 31-ig kötelesek új szerződést kötni - hívja fel a figyelmet az MNB mai közleménye.Ha az ügyfél nem tekinti át rendszeresen elektronikus postafiókját (vagy e-szemetesládáját), vagy már nem használja a biztosító felé közölt elektronikus postafiókját és nem jelentette be a változást, esetleg nem veszi át időben e dokumentumokat, előfordulhat, hogy lemarad a biztosítóváltáshoz rendelkezésre álló határidőről. Elektronikus kapcsolattartás esetén emellett a díjigazolást is magának az ügyfélnek kell kinyomtatnia, a biztosító nem kötelezhető erre.Idén az MNB adatai szerint mintegy 5,1 millió összes hazai gépjármű még bő 34 százalékának, mintegy 1,77 millió járműnek a naptári év vége jelenti a kgfb szerződéses évfordulót. Ezen belül közel 3,5 millió darab személygépjármű mintegy 32 százaléka, több mint 1,1 millió személygépjármű esetében a kgfb szerződés december 31-i biztosítási évfordulós. 2010-től jogszabályváltozás nyomán már a szerződés kötési dátuma lett a biztosítási évforduló (2013-tól pedig a biztosítók év közben is új díjakat hirdethetnek). Az évközi szerződési lehetőség miatt a naptári évfordulós ügyfelek aránya folyamatosan csökken.Mivel a naptári évfordulós - idősebb járműállománnyal rendelkező - ügyfelek jelentős része hosszú ideje kármentes, bónusz 10-es besorolású, az ő éves díjuk

. Mivel az átkötések döntő részét a más piaci szereplő által kínált olcsóbb díj motiválta, az átszerződő ügyfelek tarifája kedvezőbb volt, mintha eredeti biztosítóiknál maradtak volna.