Milyen 18 ezer forint? Nem értik az autósok, hogy lesz ilyen olcsó a biztosítás

A kampányban mindössze másfél millió jármű - 1 millió személyautó és félmillió motor, pótkocsi, utánfutó, s más közlekedési eszköz - az érintett. Az említett kis eszközök átlagdíja 5 ezer forint körül van, így a tulajdonosaikat valószínűleg nem érdekli, hogy 15-vagy 25 százalékkal emelkedik a díjuk, mert ez éves szinten nem éri el az ezer forintot sem.

A most váltók másik része pedig flottatulajdonos, vagy olyan, többnyire idős autósokból áll, akik már minimum 7 éve nem cserélték le a kocsijukat, és javarészt bónusz 10-ben - vagyis, igen jó besorolásban - vannak. Ők azok, akik nem használnak internetet, s vidéken laknak, ahol hagyományosan lényegesen alacsonyabbak a kgfb díjak.

az újkötések területén első három helyen áll a KH biztosító, az Allianz és az Union, ugyanakkor az is mérhető, hogy mennyi a saját portfolión belüli új szerződésük. Vagyis, mekkora számban forgatja vissza a saját állományát egy biztosító. E tekintetben a CLB-nél az első hét után első helyen az Allianz áll, ahol 44 százalékban a régi ügyfelek kötöttek újra. Második a KH és az Union 27 százalékkal, s őket követi az Aegon 25, a Groupmama 22, a Signal pedig 18 százalékkal.

A Netrisk egyébként 14%-os, a Biztosítás.HU pedig 27%-os drágulást jelzett erre a kampányra, az okokról itt írtunk:Az éves átlagdíj ugyanis nem az, amit ez a kampány sugall: a járműtulajdonosok legnagyobb részének 30-40 ezer forint között van a kötelező díja. Ők nem is válthatnak biztosítót, hiszen nem most van a fordulójuk. A január 1-jei szerződéses évfordulóval rendelkezőket érintő, év végi kampányban kialakuló, ennél jóval alacsonyabb díjakat az alábbiakkal magyarázzák a CLB-nél:Így eshet meg, hogy ennek az "állománynak" az átlagdíja mindössze 18 ezer forint körül mozog, míg csaknem 3 millió autóstársuknak - akiknek már újabb és magasabb kategóriájú autójuk van, fiatalabbak, vagy nagyvárosi lakosok - az átlagdíja 30-40 ezer forint körül mozog. A biztosítók üzletpolitikáját ma már nem az év végi kampányidőszak határozza meg - magyarázta Németh Péter, a CLB értékesítési és kommunikációs igazgatója.A CLB adatai szerintA régi ügyfelek "visszaforgatása" azonban koránt sem jelenti azt, hogy ezek a biztosítók ne tartanák be a szabályt, miszerint tilos a meglévőkkel szemben kedvezőbb helyzetbe hozni az új ügyfeleket. Az ok inkább az, hogy olyan új kedvezményeket vezetnek be, amelyek a régi ügyfelekre is vonatkozhatnak, de ezeket érvényesíteni számukra is néha úgy a legegyszerűbb, ha új kalkulációt készítenek, és új szerződést kötnek.A CLB szakértői azt javasolják, hogy mindenki a saját évfordulóját figyelje és kalkulálja év közben is a díját, mert a valóság ma már teljesen más, mint amit például a most novemberi pillanatfelvétel mutathat.