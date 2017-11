Természeti katasztrófák tépázták az Allianzot

Az egy évvel korábbi 1,9 milliárd eurótól elmarad a teljesítmény, a 17%-os visszaesés a természeti katasztrófákra kifizetett károk (főleg hurrikánok, földrengések) növekedésével és negatív vagyonbiztosítási eredményhatásával magyarázható.A Munich Re csütörtökön közzétett adatai szerint 100 milliárd dollár biztosított kár keletkezett a Harvey, Irma és Maria hurrikánok együttes hatására a szektorban, így a biztosítók ezekből fakadó vesztesége meghaladhatja a Katrina hurrikán 74 milliárd dolláros következményét. Csak tetézi ezt a biztosítási szektorban az éleződő árverseny és az alacsony hozamkörnyezet.A természeti katasztrófák hatására az Allianz vagyonbiztosítási üzletágának kombinált hányada 93,5%-ról 96,9%-ra emelkedett. A PIMCO-t is magában foglaló vagyonkezelési üzletágban 7 milliárd euróval 1400 milliárd euróra emelkedett az ügyfélvagyon, azonban a csökkeno díjbevételek negatívan hatottak ezen üzletág profitjára is.Ugyanakkor az idei teljes éves működési eredmény a biztosító által korábban jelzett 10,3-11,3 milliárd eurós sáv felső széléhez lehet közelebb a menedzsment jelzése szerint. Az is jó hír a részvényeseknek, hogy a biztosító 2 milliárd eurós részvény-visszavásárlást jelentett be.