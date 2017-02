A biztosító már azt is látja, ha túl gyorsan vezetsz

Ne maradjon le konferenciánkról, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

A negatív motiváció szerintem nem túl szerencsés egy hosszú távúnak szánt megtakarítás során, márpedig én az ügyfelek számára elrettentően magas visszavásárlási költséget ide sorolom.

Az egyes biztosítók díjszabásaira jelentős hatást gyakorolt az elmúlt időszakban az, hogy mindenki "kiegyenlítette" a díjait, azaz a meglévő és újonnan érkező ügyfelek díjai között immár nem tehető különbség. Ez a kiegyenlítés is közrejátszott a díjak elmúlt időszakban történő emelkedésében. A díjak alakítása az egyes piaci szereplők stratégiáját követi.

Kuruc Péter Pályafutását az ÁB-AEGON Általános Biztosítónál termékmenedzserként kezdte. Tevékeny részese volt az AEGON Élet Divízió létrehozásában, melynek ügyfélkapcsolati és termékfejlesztési vezetője is volt. 2001-2002 között a PriceWaterhouse Coopers Dynasoft Rt. tanácsadójaként a biztosítási szektor szakértője volt. 2002-ben csatlakozott marketing igazgatóként az a Credit Suisse Life & Pensions (később AXA) Magyarországhoz, majd a cég magyarországi termékstratégiájáért felelt. 2006-ban a biztosítási üzletág ügyvezető igazgatójává lépett elő. Igazgatósági tag volt 2003 és 2007 között az AXA Egészségpénztárban, ugyanezt a pozíciót töltötte be alapításától 2007-ig a Premium Nyugdíjpénztárban. 2007-ben csatlakozott a K&H Biztosítóhoz a vezetői bizottság életbiztosítási üzletágért felelős tagjaként. Felelősségi köre az évek során folyamatosan bővült. 2013-ban a MABISZ életbiztosítási tagozatának alelnökévé választották. 2015-től a K&H Biztosító igazgatóságának tagjaként az életbiztosítás üzletágért, valamint saját értékesítési csatonák (bank, függő ügynök, DS, online) menedzsmentjéért felel.

A kisebb piaci szereplők jól megválasztott termék-piaci szegmens kombinációhoz igazodó díjszabással, valamint kockázat-elbírálással találhatnak kiutat. Ha egy biztosító egyik irányba sem tesz lépéseket, annak óhatatlanul csökkenő profittal kell szembesülnie.

Összességében 2016-hoz közeli, 5%-ot nem meghaladó növekedést várok a biztosítási piaci legfontosabb szegmenseitől.

A biztosítási piac mindig hűen tükrözi a gazdaság állapotát, egyfajta lakmuszpapírként mutatja, hogy hogyan alakul a vállalati szféra és a lakosság helyzete. Az első 3 negyedév során jelentősen bővült a gépjármű-felelősségbiztosítások díjbevétele, míg a többi szegmensben visszafogott növekedés mutatkozott. Az utolsó negyedévben a környezet nem sokat módosult, így azt gondolom, hogy a teljes évet is a harmadik negyedévig tapasztalt trendek jellemezték.Az ügyfelek számára a költségek mérséklődése természetes kedvező fordulat. A szabályozás azonban nem csak költségszintről szól: a transzparencia területén az egyes jogszabályi elemek ügyfelek számára történő közérthető megjelenítése okozott párszor fejtörést. A változásokból fakadóan várhatóan hosszabb távon, szektorszinten a hangsúly a vagyonkezelésből származó bevételen lesz.A K&H már sok éve egy másik utat jár: nálunk, a bankfiókokban forgalmazott termékek esetében mindig is ismeretlen fogalom volt a kezdeti költség, és a visszavásárlási költség is alacsony, jellemzően fix pár ezer forint, így az ügyfél bármikor minimális levonás mellett férhet hozzá a hozamokkal növelt, addig felhalmozott megtakarításához. Ez a könnyű hozzáférés alkalmanként ugyan rövidítheti a futamidőt, de az a tapasztalatunk, hogy a pozitív ügyfélélmény miatt gyakori a visszatérő ügyfél. Ha tovább javul a tanácsadás minősége a biztosítási szektorban, melyben az elmúlt időszakban sokat léptünk előre, akkor a megtakarítások élettartama nőni fog. Az új szabályok pedig arra ösztönzik a biztosítók mellett az értékesítőket is, hogy hosszú távon gondolkozzanak; az előrelépésnek ez a kulcsa és ennek a folyamatnak nyertesei az ügyfelek lesznek.Az új szabályozás legmeghatározóbb része a költségszintekre vonatkozott. A K&H Biztosító termékeinek TKM-je viszont már az "etikus" változások bejelentése előtt is megfelelt a jelenleg betartandó költségszinteknek, így a mi esetünkben maga a szabályozás ezen a téren nem hozott érdemi változást. Éppen emiatt senkinek semmi haszna nem származna a K&H etikus változások előtt kötött szerződéseinek a frissen bevezetettekre történő átkötéséből, így ilyet nem is tapasztalunk. Nem vállalkoznék arra, hogy megbecsüljem, hogy 100 újonnan kötött megtakarítási biztosítással egyidőben ugyanezen ügyfelek hány megtakarítási biztosítást szüntetnek meg. Az ilyen típusú szolgáltató-váltásnak eddig is különböző okai voltak, az új szabályozás lehet, egy új érv, de azt nem gondolom, hogy az együttes felmondás és kötések aránya az új szerzéseken belül emiatt jelentősen módosulna.Az elkövetkező időszakban az árazásban vélhetően szerepe lesz a magyarországi bérek általános emelkedésének. Ez egyfelől a lakosság javuló anyagi helyzete miatt magasabb gépjárműhasználatot és ez által növekedő kárgyakoriságot eredményezhet, másfelől a gépjárművek javítási költségét is emelni fogja. Továbbra is elmondható, hogy a hazai díjszintek jelentősen elmaradnak az európai országok díjszintjétől. 2016-ban ez a szegmens bő kétszámjegyű bővülést ért el, de ez még mindig mintegy 5%-kal kevesebb az eddigi legmagasabb díjbevételt hozó 2008-as évinél. Mindent egybevetve 2017 egyszámjegyű díjbevétel-növekedést hozhat.A K&H telematika projektje tavaly ősszel indult és a résztvevők száma immáron meghaladja a 200-at. Még kevés adat áll rendelkezésre, hogy messzemenő konklúziókat lehessen levonni, az viszont már most látszik, hogy a használók kárgyakorisága alacsonyabb, mint telematikát nem használó ügyfeleinké. Megfigyelhető, hogy a pilotban résztvevők vezetési szokásai folyamatosan változnak, javulnak. A használók figyelnek a rendszer visszajelzéseire: viszonylag rövid idő alatt csökkent például a hirtelen lassítások és gyorsítások száma. És bár a sebességtúllépések mértékében is csökkenés figyelhető meg, ezek száma még mindig magas. Ez összefügghet azzal is, hogy a sofőrök próbálják tartani a forgalom dinamikáját, ami azonban gyakran gyorsabb, mint a megengedett sebesség. A korábbiakhoz képest töredékére csökkent továbbá a telematikai eszközt használók körében a motor magas fordulatszámon tartása, ezzel a pilot résztvevői a biztonságosabb vezetés mellett autóik fogyasztását is jelentősen mérséklik.A biztosítók profitabilitásában kulcsfontosságú, hogy a piac szereplői milyen hozam mellett tudják tartalékaikat befektetni. Ez igaz mind az ügyfelek megtakarításaira, mind pedig a technikai tartalékokra. Az ügyfelek unit-linked megtakarításaira vonatkozóan elmondható, hogy egy hajóban evezünk az ügyfelekkel: a kedvező hozam növeli a biztosítók vagyonarányos bevételeit. Ez az összefüggés a technikai (garantált) kamattal rendelkező termékek esetében is igaz, itt azonban fontos megjegyezni, hogy a biztosítóknak menedzselniük kell az ügyfelek által korábban választott, de még állománnyal rendelkező portfoliójukat, amelyek esetében a jelenlegi hozamszint akár el is maradhat a korábban garantált technikai kamattól. Ezt a kockázatot folyamatosan kezelni kell, kellett a megfelelő eszközökkel; a magyar biztosítási szektor szintjén ez nem okozhat problémát. Az egyéb, elsősorban nem életbiztosítási tartalékokon elérhető hozam csökkenése pedig előtérbe helyezi e termékek technikai mutatóit. Még fontosabbá válik a termékek kombinált hányada, hiszen a csökkenő kamatbevétel csak javuló kár és/vagy költséghányaddal ellensúlyozható, Ennek egyik útja a díjak emelése, melynek a piaci lehetőségek gátat szabhatnak. Kézenfekvő lehetőség a költségek további racionalizálása, mely már hosszú ideje jellemzi a szektort.A kedvező gazdasági folyamatok jótékony hatással lesznek a biztosítási piacra. A gépjárműeladások bővülése, a fellendülő lakásépítés, az EU-támogatásokból fakadó várhatóan növekvő kkv-beruházási kedv kedvezően fog hatni az értékesítési volumenekre, de a teljes portfolióra gyakorolt hatásuk csak akkor lesz érzékelhető, ha ezek a trendek hosszú távúnak bizonyulnak. Régóta várja a szektor az igazi áttörést az egészségbiztosításokban, ezt aligha fogja meghozni a következő év. A megtakarítási szegmensben most zajlik az a folyamat, mely során mindhárom szereplő (ügyfél, értékesítő, biztosító) megszokja, hogy milyen befektetési lehetőségei vannak egy soha korábban nem tapasztalt alacsony hozamkörnyezetben. A növekvő reáljövedelem azonban feltétlen lendületet jelenthet. Személy szerint én továbbra is lehetőséget látok a tisztán kockázati élet- és balesetbiztosítások kínálásában. Itt továbbra is jelentős a lakosság alulbiztosítottsága, ez a termék hatékonyan, ügyfélszemszögből kedvező ár-érték arány mellett választható a banki csatornán keresztül.