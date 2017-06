Egy teljes generáció hiányzik a nyugdíjpénztáraknál

A szektor díjbevétel megközelítette a válság előtti 900 milliárd forintot, amely nagyjából fele-fele arányban oszlik meg az élet és nem élet üzletágak között. Élénkebb lett a verseny az élet és gépjármű üzletágakban, de a lakásbiztosításoknál élénkebb versenyre van szükség az MNB szerint , amit a mostani magas piaci koncentráció egyelőre nem tesz lehetővé.

Az etikus életbiztosítás bevezetésével kapcsolatban elhangzott, hogy ennek hatására jelentős piactisztítás és költségcsökkentés megy végbe a piacon, a drágább termékeket kivezették a biztosítók. Ugyanakkor a törlési profit eltörlése jövedelmezőség szempontjából kockázatot jelenthet .

. A kockázatokkal kapcsolatban a jegybank előadói kiemelték, hogy az alacsony hozamkörnyezet veszélyezteti az élet üzletágban a garantált kamat kitermelését.

Bár növekszik az egyéni hozzájárulás aránya a pénztári befizetéseken belül, a modell fenntarthatóságát veszélyezteti, hogy gyakorlatilag hiányzik a fiatal generáció a nyugdíjpénztártagok közül . 2002 és 2015 között a 33 év alatti pénztártagok száma jelentősen csökkent, a 25-65 éves kor között minden korévnél 40% feletti a tagdíjat nem fizetők aránya.

Az egészség és önsegélyező pénztárak piacán több konszolidáció is végbement tavaly, továbbá átalakult a befektetési szerkezet a diverzifikációs limitek szigorításával.

A kockázatok között kiemelték a nemfizetők nagy arányát, nagyjából egymillió tagról beszélünk. A nemfizetők aránya az önkéntes kasszáknál a legmagasabb 49%-kal .

. A befektetési diverzifikációs limiteket szigorították, a korábbi 40%-os banki limitet 10%-ra szigorították, ennek hatására visszaszorult a bankbetétekben tartott vagyon az állampapírok javára.

A befektetési szektorban egy kiegyensúlyozott konszolidációs folyamat megy végbe, emellett megfigyelhető a tőkepiaci befektetések átrendeződése: erőteljesen növekszik a befektetési szolgáltatók által letétkezelt háztartások tulajdonában álló állampapír-állomány.

Csökkent a jövedelmezőségük a kis befektetési szolgáltatóknak, tavaly 3 befektetési vállalkozás szüntette meg a működését. Szavatolótőke problémákkal tavaly több szolgáltató is küzdött, az MNB tájékoztatása szerint jelenleg is vannak olyanok a piacon, akik ezzel küzdenek .

. A befektetési szektoron belül a befektetési alapokban kezelt vagyon történelmi csúcson van, de a dinamikus vagyonnövekedés korszaka véget ért az MNB szerint. Kiemelték az alacsony kamatkörnyezetet, ennek hatására tőkekivonás jellemezte a kamatozó eszközökbe fektető alapokat, míg az ingatlanalapokba áramlott be a pénz. Az ingatlanalapok működésénél kifejezetten figyeli az MNB azt, hogy kialakulhat-e működési kockázat, de ilyenről egyelőre nincs tudomásuk.

A kockázatokkal kapcsolatban kiemelték a befektetési vállalkozásoknál a MiFID 2/MiFIR megfelelés miatti többletterheket és adminisztrációt, továbbá a kártalanítással kapcsolatos befizetések miatti többletterheket. Utóbbi kapcsolatban megjegyezték, hogy ennek is szerepe volt a tavalyi konszolidációkban a piacon és idén is várható hasonló hatás.

A biztosítási, pénztári és tőkepiaci kockázati jelentés főbb megállapításait Kandrács Csaba ügyvezető igazgató, Nagy Koppány igazgató és Dakó Gábor igazgató mutatta be. Az elmúlt évet a stabilitás jellemezte, rendszerszinten nem volt nagyobb turbulencia vagy kockázat, amit külön ki lehetett volna emelni a tanulmányban - hangsúlyozta Kandrács Csaba. A magyar biztosítási piaccal kapcsolatban kiemelte a nagyon jó tőkemutatókat, amelyek még európai összehasonlításban is kiemelkednek (csak három biztosító maradt 150% alatti tőkemegfelelési mutatóval). A biztosítási közvetítői piacon fokozatosan a nem élet ágra kerül a hangsúly az élet ágról, a számuk 30 ezres létszámnál stabilizálódott.A pénztári szektoron belül kiemelte, hogy a nyugdíjpénztárak 6,5%-ot meghaladó nettó átlaghozamot értek el, az önkéntes pénztáraknál folytatódik a konszolidáció. A tőkepiaccal kapcsolatban pedig a stabilitást emelte ki, intézményi szinten és kezelt állomány tekintetében is ez volt a jellemző.Bővebben a biztosítási piacról:Bővebben a pénztári piacról:A tőkepiacról bővebben:A fentiek mellett az MNB elárulta, hogy. Ebben többek között arról is szó esne, hogy ideális esetben hogyan kellene kinézne a biztosítási piacnak (szereplők száma, jövedelmezőség). Tervezik, hogy több szektorra vonatkozóan is kiadnak ilyen tanulmányt.