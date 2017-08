Év végi pénzeső jöhet - Szépen fial a nyugdíjvagyon

A nyugdíjpénztári szektor jövőjéről és a nyugdíj-megtakarítási termékekről is szó lesz a Portfolio október 17-ei Öngondoskodás 2017 konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Nőtt a tagok száma és a kezelt vagyon az önkéntes kasszáknál

Az MNB legfrissebb statisztikái szerint. Éves összevetésben ugyanakkor csökkenésről beszélhetünk, a 2016 második negyedévi 1,15 milliós taglétszámhoz képest ez 0,5%-os visszaesésnek felel meg. A taglétszám szerény növekedésének oka többek között, hogy a tagságukat megszüntetők és a tagdíjfizetés elmulasztása miatt kizárt tagok együttesen kevesebben voltak az új belépőknél, idén eddig több mint 9,6 ezer új tagot számlál a szektor.

A második negyedévben, ami közel 13%-os emelkedés egy év alatt. A közel 32 milliárd forintnyi befizetésből 18 milliárdot a tagok fizettek be, mellyela teljes befizetésen belül, ami meghaladja a 2016 második negyedévében mért 51,6%-ot.

Hozamtermelés oldaláról is jól tartják magukat a pénztárak, a befektetésekkel a negyedév végén több mint 17 milliárd forintos pluszban voltak az önkéntes kasszák, ez. A mostani második negyedéves teljesítmény bőven meghaladja a tavalyi második negyedévben mért 0,2%-os mínuszt, és ezzel

A vagyonfelhalmozás és a befektetési tevékenységen elért eredménynek köszönhetően, az első negyedév végi 1285 milliárdról június végére 1313 milliárd forint fölé nőtt a szektor kezelt vagyona. A második negyedéves számok alapján a pénztári portfóliókon belül negyedéves szinten, míg a részvények és befektetési jegyek nagyjából stabilan tartják magukat.

A magánkasszák jobban hoztak

Ahogyan az már lenni szokott,, az első negyedév végi 57,8 ezer főről június végére 57,4 ezerre, éves összevetésben pedig 1000 fős csökkenésről beszélhetünk. Az állami TB-rendszerbe való visszalépés miatti kifizetések összege az áprilistól júniusig tartó időszakban nőtt, az első negyedévhez képest ez 530 millió forintos pluszt tett ki, igaz, így is kevesebbet, mint a tavaly ugyanebben az időszakban mért, egymilliárdot meghaladó kifizetés. A magánnyugdíjpénztáraknál a számok alapján továbbra sem oldódott meg a járadékszolgáltatási mizéria, az MNB adatai alapján a negyedév végén az egyösszegű kifizetések 126 milliót tettek ki, de járadékszolgáltatás alapján történő kifizetés nem volt.

A befektetési tevékenység eredménye 5,4 milliárd forintot tett ki a második negyedév végén, amely jóval magasabb, mint a tavalyi második negyedévben elért 1,2 milliárdos befektetési veszteség.

Június végével bezárólag a magánkasszák közel 244 milliárd forintot kezeltek. A kezelt vagyon jelentős része, 55%-a állampapírokban van, ez az arány mintegy 5-6%-ponttal alacsonyabb az önkéntes kasszáknál mértnél. További különbség, hogy. Ilyen szempontból érthető a magasabb hozamteljesítmény, igaz, ezzel együtt a befektetések kockázatossága is nő. Érdekes mindeközben az is, hogy a bankbetétekben és készpénzben lévő vagyon is jócskán visszaesett a magánkasszáknál.