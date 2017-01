Harc indul a Generaliért

A magyar biztosítási piac aktualitásairól szól március 2-ai konferenciánk, ne habozzon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

A magyar biztosítási piac aktualitásairól szól március 2-ai konferenciánk, ne habozzon, regisztráljon most!

Üzleti tervének megfelelően azszeretne növekedni a magyar CIB anyabankja, kihasználva a banki hálózatában rejlő szinergialehetőségeket, többek között lehetséges nemzetközi partnerségek révén. A bank előtt lévő opciók magukba foglalják a Generalival való lehetséges iparági összefonódásokat is, amelyek lehetőségét a menedzsment jelenleg is vizsgálja - erősítette meg az előző napok sajtóértesüléseit az olasz bankcsoport.Ahogy arról beszámoltunk, a Generali hétfőn több mint 3%-nyi szavazati jogot szerzett az Intesa Sanpaolóban, és ezzel az olasz jog szerint egyelőre blokkolta az Intesa olasz sajtóban is megszellőztetett próbálkozását. A hírek szerint akár 5-6 milliárd eurót is költene ugyanis a bankcsoport arra, hogy a biztosítóban jelentős részesedést szerezzen. Állítólag az Allianzot is bevonnák a tranzakcióban (ide kerülne át a Generali eszközeinek egy része), de a német biztosító szerepe nem teljesen tisztázott, és a külföldi felvásárlásoktól tartó olasz politika idegenkedik is a gondolattól.A Generali szerdán, az Intesa pedig pénteken tart igazgatósági ülést Milánóban, ezeken felgyorsulhatnak a folyamatok, még ha a Generali eddig határozott ellenállást is mutatott. Eközben az olasz tőzsdefelügyelet, a Consob rendkívüli információszolgáltatást rendelt el az ügyben a Generali, az Intesa és a biztosító közvetett tulajdonosa, az UniCredit menedzsmentjénél, aminek egy szerdán vagy csütörtökön rendezendő találkozón kell eleget tenniük.Milánói brókeri körökben az a spekuláció is elterjedt, hogy az Intesa nemcsak a Generali jelentős részét, hanem 13%-os tulajdonosát, a Mediobancát is megszerezné. Elképzelhető, hogy tőkehelyzete javítása érdekében az UniCredit hajlandó lenne megválni 8%-os részesedésétől a Mediobancában, és erre a sokkal jobb tőkehelyzettel bíró Intesa Sanpaolo szívesen lecsapna. Akárhogy is lesz, mindez versenyjogi aggályokat is felvet, így a végső szót lehet, hogy nem is az említett szereplők, hanem a versenyhatóságok fogják kimondani.A Generali részvényárfolyama tegnap 8,21%-ot, az UniCredité pedig 3,1%-ot emelkedett, miközben az Intesa Sanpaolo papírjai 4,42%-ot estek. A Generali piaci kapitalizációja nagyot ugrott az elmúlt két napban, így meghaladta a 24 milliárd eurót. Piaci értéken tehát egyre többe kerülhet a vásárlás bármilyen érdeklődőnek.