Háromból kettő biztosítási ügynök eltűnhet a magyar piacról

A szakember csütörtöki Biztosítás 2017 konferenciánkon is ott lesz. Még nem késő, regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Összességében komoly létszámcsökkenésre lehet számítani. Én 3-4 éven belül 10-12 ezer életbiztosítással foglalkozó értékesítőt vizionálok Magyarországon, azaz a ma tevékenykedő minden három értékesítőből egy lesz velünk 2020 végére. Ez a folyamat az ügyfeleknek és a biztosítóknak is kedvező, hiszen csak a valóban felkészült és elkötelezett kollégák maradnak a piacon, így növekszik a munka színvonala és ezáltal a bizalom is, a biztosítók és értékesítőik irányába.

A szakember csütörtöki Biztosítás 2017 konferenciánkon is ott lesz. Még nem késő, regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A valódi tanácsadói szemléletben dolgozó, azaz az ügyfél érdekeit előtérbe helyező partnereink munkájában nincs jelentős változás. A jó értékesítőnek eddig sem volt kérdés az, hogy az ügyfelet a termék és a biztosítási szerződés valamennyi lényeges körülményéről tájékoztatni kell, máskülönben ellehetetlenül a szakmában, hiszen ügyfelei elégedetlenek lesznek. Piaci szinten persze nem minden értékesítőre teljesül ez az állítás, de a biztosítóknak már eddig is mindent meg kellett tenniük annak érdekében, hogy ezeket a szereplőket kiszorítsák a piacról. Még ha az új üzletre vonatkozó nyomás rövid távon feledtetné is ezt, a legtöbb biztosítónak saját kárán kellett megtanulnia azt, hogy nem szabad beengedni a felkészületlen, illetve rossz vagy bizonytalan múlttal rendelkező jelölteket. Az elmúlt időszak kihívását alapvetően az jelentette, hogy a transzparencia növelése és a fogyasztóvédelmi lépések bevezetése növelte a formális terheket az értékesítési folyamat során, hiszen újabb dokumentumokat kellett bevezetni és alkalmazni. Egyre több dologról kell nyilatkoztatni az ügyfeleket és a tájékoztatás formája is egyre kötöttebb. Megfelelni tehát egyre nehezebb, de nem feltétlenül az új elvárások lényegi / elvi tartalma, hanem a megfelelés kötöttsége és adminisztratív terhei miatt.Az etikus koncepció a megtakarítási termékeket érinti elsősorban azzal a céllal, hogy azok átláthatóbb költségszerkezettel rendelkezzenek, az ügyfelek könnyebben össze tudják hasonlítani azokat egyéb hasonló és más versenyző termékekkel, valamint oly módon is védi az ügyfeleket, hogy maximálja a díjakból elvonható költségek szintjét, ezáltal javítva ezen termékek megtérülését az ügyfél számára. E célok elérése és a jogszabályi megfelelés érdekében a biztosítók jellemzően csökkentették a közvetítők szerzési jutalékát. A szerzési jutalékok mérséklésének volumene termékenként jelentős eltérést mutat, mert eddig is voltak termékek, amelyek jutalék szempontból megfeleltek az új elvárásoknak, de voltak olyanok is, melyek az újonnan megengedetthez képest jelentősen több költségelvonást tartalmaztak a szerződés első éveiben. Összességében így csökken ezen biztosítások "fejnehéz" jellege, ami rövid távon jellemzően a szerzési jutalékok mérséklését hozza magával, hosszabb távon azonban ennek hatását ellensúlyozni tudja az ügyfelek növekvő bizalmának köszönhetően bővülő új üzlet volumen. E folyamatnak azonban még nincs vége, következő években a szerzési jutalékok maximális értéke - két lépcsőben - tovább fog csökkenni.Az IDD 2016 februárjában került kihirdetésre, és a tagállamoknak legkésőbb 2018. február 23-ig kell átültetniük a nemzeti jogrendjükbe. A hosszú és több elemből álló európai parlamenti döntéshozatali folyamat miatt egyelőre bizonytalan az, hogy az implementáció mikor veheti kezdetét. Minél később hagyja jóvá az EP az irányelvet, annál rövidebb lesz az implementációs szakasz, a felkészülést ugyanis kizárólag a végleges, hivatalosan publikált szöveg alapján lehet megkezdeni. Az IDD tovább erősíti a képzettségre és a kompetenciákra vonatkozó elvárásokat, illetve az igényfelmérést és a termékismertetés szabályait. A termékekhez kapcsolódó információk körének és mélységének a termék összetettségéhez és a fogyasztó által viselt pénzügyi kockázatokhoz kell majd igazodniuk. Tanácsadással történő értékesítésnél pedig egyénre szabottan kell majd megmutatni és elmagyarázni az ügyfélnek, hogy miként felel meg az igényeinek a tanácsadó által javasolt termék. Fontos új - a MIFID-ből már ismert - szabály annak biztosítása, hogy az értékesítők javadalmazása nem történhet az ügyfelek érdekeivel ellentétes módon, azaz az értékesítőknek mindig ügyfeleik legjobb érdekében kell eljárniuk.Az IDD és a PRIIPs hatálya átfedésben van. A PRIIPs rendelet a lakossági befektetési csomagtermékek, ezen belül egészen pontosan a biztosítók által kínált befektetési termékekhez kötődő terméktájékoztatás legfontosabb szabályait határozza meg. Ez a szabályozás már érvényben van, december 31-ig kell megfelelni neki, de a technikai szabályok júniusra várhatóak. Persze itt is várjuk még a hatósági iránymutatást. Ilyen tájékoztatást egyébként már ma is alkalmaznak a biztosítók, de a PRIIPs tovább szigorítja és pontosítja azt, hogy a tájékoztatásnak mire és hogyan kell kiterjednie. Például kimondja a szöveg az ún. "comprehension alarm" jelzést, ami majd a termék bonyolultságára figyelmezteti az ügyfelet és különböző dimenziók alapján részletezi a termék kockázatait. Nagy kérdés lesz továbbá Magyarországon a PRIIPs által definiált költségmutató alkalmazása, hiszen mi ennek kapcsán már évekkel ezelőtt léptünk és a TKM használatát az MNB rendeleten keresztül szabályozza. Két költségmutató együttes használata pedig inkább kérdéseket vetne fel, mint támogatná az ügyfél megfelelő döntésének meghozatalát. Szóval itt is vannak még nyitott kérdések, melyre megfelelő válaszokat kell találni az implementációs fázisban.Az új feltételek még nagyobb transzparenciát biztosítanak és még jobban védik az ügyfeleket. Ezeknek az elvárásoknak csak a valóban felkészült és a szakma, valamint az ügyfelek irányába elkötelezett értékesítők fognak tudni megfelelni. Kihullnak a piacról a gyors megtérülésre számító és a tudásba kevésbé invesztáló szereplők. Továbbá azok a cégek is el fognak tűnni, amelyeknél a szerzési jutalékot 6-8 szint között osztják szét, hiszen a mérséklődő szerzési jutalékokból az e rendszerek kezdő szintjein elérhető jutalékok már nem lesznek kellően attraktívak.Ez egy új korszak kezdete! A már ma is elkötelezett és a változásokra gyorsan reagáló, a tudásba, képzésbe invesztáló tanácsadó partnereinknek ma sem kell tartaniuk ettől a folyamattól, hiszen ők a piacon fognak maradni. És ha csupán a jelenlegi értékesítési volumenek szinten tartását vélelmezzük is, már akkor is elmondható, hogy egy értékesítőre átlagosan a jelenlegi értékesítési volumen közel háromszorosa fog jutni, ami messze kompenzálni fogja számukra a szerzési jutalékok tervezett mérséklését. Megéri tehát ezen a piacon professzionalizmusra törekedni, és egyre több fiatal lát majd szakmai és pénzügyi karrier lehetőséget az életbiztosítások közvetítésében.