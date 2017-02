Hihetetlen, de megtaláltuk a magyarok elvett nyugdíjpénzét

A nyugdíjcélú megtakarításokról is szó lesz Biztosítás 2017 konferenciánkon jövő csütörtökön. Jelentkezzen rá! ÁTTEKINTÉS

Gyönyörűen látható a statisztikán, hogy a magyar háztartások magán-nyugdíjpénztári vagyona 2010 végéről 2011 elejére egyszer csak eltűnt. Kivéve persze a magánynyugdíjpénztáraknál önkéntesen maradókat, akiknek a nyugdíjpénztári vagyona ugyanúgy 236 milliárd forinton áll, mint 2011 elején. A mélypont 2012 közepén 188 milliárd forint volt, azóta a befektetéseken elért hozamok visszahozták a magán-nyugdíjpénztári vagyont a hat évvel ezelőtti szintre. Az önkéntes nyugdíjpénztári vagyon pedig 2011 eleje óta 44%-kal (nemcsak a hozamok, de a befizetések következtében is) 1327 milliárd forintra nőtt. A megmaradt eszközök egy részét kezelő Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap eszközállománya az értékesítések révén 2013 végére olvadt gyakorlatilag nullára.A magyar megtakarítási piac többi folyamata is kiderül a friss statisztikából, a legfontosabbakat itt foglaltuk összege:

A nemzeti számlákra vonatkozó régi módszertani előírások szerint a magán-nyugdíjpénztárakból az állami nyugdíjrendszerbe történő visszalépést, a magán-nyugdíjpénztári vagyon állami átvételét egyszeri tőketranszferrel kellett megjeleníteni, ami az átvett vagyon összegével javította az államháztartás nettó finanszírozási képességét és rontotta a háztartásokét a vagyonátvétel időszakában. Az új módszertani szabályok szerint a vagyonátvétel nem befolyásolhatja a szektorok egyenlegét, az átvett nyugdíjvagyonnal azonos összegű egyéb kötelezettséget kell képezni a központi kormányzat mérlegében a háztartásokkal szemben. Ezt az egyéb kötelezettséget a nyugdíjfizetések időszakában kell csökkenteni.

ez egy technikai tétel, amely kizárólag a nemzeti számlákban szerepel és statisztikai módszerek szerint került megállapításra. Jogi, számviteli értelemben senkinek sem tartozása és nem követelése és semmilyen hazai jogszabály nem írja elő ennek kimutatását.

A statisztika legérdekesebb eleme azonban nem is az ábra piros vagy fekete, hanem a sárga oszlopa. A háztartások előzetes pénzügyi számlái szerint ugyanis 2835,4 milliárd forint volt háztartások "Egyéb követeléseken" belül az " ebből: nyugdíjpénztári átlépések miatti követelés" soron kimutatott eszközállománya. Vagyis a magán-nyugdíjpénztári vagyon nem veszett el, csak átalakult, mintha a háztartások most is valós nyugdíjköveteléssel rendelkeznének az állam felé a kimutatott összegben. Ahogy az MNB megkeresésünkre küldött válaszából kiderült azonban, kizárólag statisztikailag áll fenn ez a szám.Kíváncsiak voltunk, milyen jogalapja van a követelésnek, máshol is ki van-e mutatva ez elkülönült pénztömegként, esetleg csak a jegybank választotta ezt a statisztikai megoldást.Az MNB válasza szerint mindez egy 2014. június 30-án bevezetett elszámolási változtatással kapcsolatos. Az ESA 2010-ben előírt statisztikai megoldásról van szó, amit tehát nem az MNB választott, hanem a nemzetközi módszertan írja elő az átvett nyugdíjvagyon miatti követelés/tartozás kimutatását a 2014-es módszertani átállás óta. Erről 2014 elején előre tájékoztatta a statisztikákat felhasználókat az MNB.Tehát a központi kormányzattal szembeni követelést mutat ki az MNB, amit fokozatosan csökkent a nyugdíjfizetésekkel. Bővebben a Magyarország pénzügyi számlái 2014 című módszertani kiadványuk ismerteti az elszámolási módszert és az adatokat is (2.7. fejezet). Hasonlóképpen beszámol a módszertani változásról és az adatokról a Statisztikai Szemle 2014. decemberi száma.Az előzetes, illetve a teljes körű pénzügyi számlákban az államháztartásnál (S.13) látható, hogy a tartozás oldalát a központi kormányzatnál mutatják ki ennek a tételnek. A nemzeti számlák, pénzügyi számlák nem készül mélyebb bontásban, mint az alszektorok szintje, nem lényeges, hogy ez mely szereplő tartozása a központi kormányzaton belül. Az viszont lényeges a jegybanki válasz szerint, hogy