Innovációs labort indít a magyar NN Biztosító

A digitalizáció is központi téma lesz csütörtöki Biztosítás 2017 konferenciánkon. Az utolsó helyek még kiadók, ne maradjon le a rendezvényről! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Elektronikus aláírást indítottak el szeptemberben az értékesítési folyamatban: az ajánlat felvitele az ügyfelek jelentős részénél teljesen papírmentessé vált. Ez gyorsítja az értékesítés folyamatát és jelentősen csökkenti a hiba lehetőségét.

Új CRM-rendszert vezettek be, amely szintén a profi ügyfélkiszolgálást szolgálja.

Alapjaiban megújították az ügyfélportálukat.

Elindították az online értékesítést, amely a piacon korábban a nem-élet szegmensben volt inkább jelen, de létezik ügyfélkör, amely fogékony arra, hogy bizonyos típusú életbiztosítási termékeket online vásároljon, és őket így lehet a legjobban megszólítani.

nem tartanak attól, hogy az együttműködések kannibalizálnák a biztosítási tevékenységet azáltal, hogy a technológia átveszi a kockázatkezelés egy részét (pl. ahogy az önvezető autók akár szükségtelenné is tehetik az autóbiztosításokat),

a biztosító számára az elköltött pénzen túl várhatóan rövid távon nem jár számottevő pénzügyi hatással mindez, a legnagyobb érzékelhető hatása várhatóan az lesz, hogy új ügyfélrétegek nyílnak meg nekik.

A digitalizáció is központi téma lesz csütörtöki Biztosítás 2017 konferenciánkon. Az utolsó helyek még kiadók, ne maradjon le a rendezvényről! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Nem szeretem a hagyományos mondást, amely úgy szól: a biztosításokat nem megveszik, hanem eladják - mondta Sztanó Imre, az NN Biztosító vezérigazgatója a társaság mai sajtóeseményén. Szerinte ez ugyanis azt fejezi ki, hogy a biztosítók üzenete nem jut el az ügyfelekhez a korunkra jellemző információrengetegben.Épp ezen változtathat a digitalizáció, amelyben az életbiztosítási piac egészéhez hasonlóan (ahol 20 éve áll az élen) piacvezető akar lenni az NN Biztosító. Négy fontos innovációt vezettek be tavaly:Idén a folyamatok automatizálása, egyszerűsítése lesz terítéken a társaságnál, új ügyfelek tömegét szeretnék megszólítani, a piaci fejlesztéseket az MNB is támogatja - mondta Sztanó Imre. Szerinte nem a technológia, hanem az ehhez szükséges szervezeti kultúra, képességek megteremtése a legnehezebb a folyamatban.Mától egy teljesen új kezdeményezést is elindítanak: a magyar biztosítási piac első innovációs laborját indítják útjára Sparklab néven. Hollandián kívül Magyarország kapta meg elsőként a lehetőséget az NN-nél, hogy egy ilyen labort létrehozzon. Ehhez olyan ötleteket várnak lényegében bárkitől (startupoktól, szabadúszóktól, kollégáiktól stb.), amelyek javítják az emberek, az ügyfelek életminőségét (ez persze tág fogalom, de nem szeretnék korlátozni). Az ötletek megvalósítását az NN támogatja a legkülönfélébb módon (irodahelyiséggel, kapcsolati hálóval, finanszírozással, akár tőkével is), a program éves keretösszegét azonban nem árulták el.A Portfolio kérdésére Sztanó Imre elmondta:Az NN az életbiztosítási piac kis mértékű bővülésére számít idén is, a nyugdíj- és kockázati biztosítások előretörése mellett (a tavalyi teljes éves szektoradatok még nem elérhetők).