Jön az ügynöklista és kiderül az is, mennyit keresnek rajtad

Törvénybe foglalnák, hogy a közvetítő az ügyfél számára nyújt igényfelmérést és szervez, lát el biztosítási feladatokat - korábban a közvetítő a "biztosítási szerződés létrehozására irányuló" tevékenységet végzett.

szükséges lesz a büntetlen előélet,

valamint senki nem lehet közvetítő, aki korábban vezető tisztségviselő volt olyan gazdasági szervezetnél, biztosítónál, ami csődbe ment.

az ügynöknek meg kell adnia a megbízója nevét és címét,

valamint egy igényfelmérőt is ki kell töltetnie az ügyféllel.

Nem életbiztosítási termékek értékesítésekor egy egységesített biztosítási termékismertetőt is át kell adni az ügyfélnek - ez egy rövid összefoglaló, amit a biztosító előre meghatározott szabályok alapján rak össze és a termékek fontosabb paramétereit tartalmazza.

Keresztértékesítéskor az ügynöknek tájékoztatnia kell az ügyfelet, hogy van-e lehetőség a "kapcsolódó" terméket külön is megvenni.

A termékeket csak előre meghatározott célcsoportoknak lehet értékesíteni, ennek megvalósulásának érdekében a biztosítók különféle célpiacokra kell termékeket kialakítaniuk, valamint belső ellenőrzési rendszert is ki kell építeniük.

Befektetési termékek értékesítésénél az ügyféllel minden költséget - beleértve a mögöttes költségeket és a tanácsadás költségeit is (vélhetően itt a jutalékra gondolt a törvényhozó) - közölnie kell az ügynöknek. Ezt alapból az összesített formában (TKM) kell ismertetni az ügyféllel, de ha kéri az ügyfél, részletezni kell a pontos számokat. Ezt a tájékoztatás nem elég értékesítéskor megtenni, a befektetés élettartama alatt rendszeresen, legalább évente biztosítani kell az ügyfél számára.

megtiltja a megtakarítási célú életbiztosítások esetén a rejtett költségek felszámítását (ez elsősorban a mögöttes vagyonkezelési és a kezdeti költségeket érinti),

egységesíti a termékek költségeinek elnevezését (vagyis megtiltja a költségek elbagatellizálását),

elvárja, hogy hazai kötvény- és részvényalapok is elérhetőek legyenek a unit-linked biztosításokhoz tartozó eszközalap-kínálatban,

megszabja a rendszeres díjakból beérkező minimum befektetendő díjrészt,

a termékek teljes költségmutatójának (TKM) számítási módszertanát és határait is szabályozza.

Az új törvényjavaslat az alapoktól kezdi: módosul az is, hogy mit jelent egyáltalán biztosításközvetítőnek lenni.Minden jel szerint ez az ügyfél érdekeinek törvényi priorizálására irányuló módosítás. Az is bekerül a törvénybe, hogy a közvetítő javadalmazás ellenében dolgozik, megalapozva ezzel az ügynökök díjazásának transzparenciáját.Ahhoz, hogy valaki biztosításközvetítő lehessen:Az értékesítőknek folyamatosan fejleszteniük kell szakmai ismereteiket,és ezt igazolni is kell a felügyeletnek, ha ellenőrzése kerül sor. A törvény kimondja, hogy az egyes és többes ügynökök is függő ügynököknek számítanak.Értékesítést illetően a következő fontosabb változások lesznek:A biztosítóknak, illetve viszonybiztosítóknak kötelező, vezetőikről, felügyeleti feladatok elősegítésének céljából és a változásokat nyomon követni. Az adatokat a biztosítási jogviszony megszűnését követő öt évig tárolhatja a biztosító.Mindez összhangban van az MNB és az NGM közös projektjével, az etikus életbiztosítási koncepcióval. Ennek kulcsfontosságú eleme a 2017. január 1-jén élesedett unit-linked ajánlás, amely többek köztRészletesen a szabályozásról és hatásairól itt írtunk:Módosul a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításól (kgfb) szóló törvény is, többek között azzal, hogy ha a biztosító mondja fel az ügyfél szerződését (erre az évforduló előtt 30 nappal van lehetősége), nem lesz köteles a megszűnést követő biztosítási időszakra vonatkozó ügyfél-ajánlatot elfogadni. Emellett a biztosító az ügyfél ajánlatát 15 napon belül felülvizsgálhatja és elutasíthatja, ha erre megfelelő indokot talál.Ha érdekli az egyébként 127 oldalas előterjesztés, itt merülhet el a részletekben.