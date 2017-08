Közeleg a magyar nyugdíjkatasztrófa - Te teszel ellene?

1,15 millió forintot spóroltunk fejenként

Az egy tagra jutó vagyon átlagosan 1,15 millió forintra rúgott, ami 11 százalékos emelkedést jelent éves összevetésben.

3 millió alkalommal segítettek az egészségpénztárak idén

Június végén az egészségpénztárak összvagyona meghaladta a 49 milliárd forintot, ez közel 2 százalékos emelkedést jelent éves szinten.

Hiányoznak a munkáltatók

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségével (ÖPOSZ) együttműködő önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona idén június végénÉrdemes egyébként megjegyezni, hogy mindez elég kevés a magyar nyugdíjrendszer ingatag helyzetét is latba véve. A magyar emberek szerint átlagosan közel 200 ezer forint lenne az állami nyugdíj ideális mértéke, reálisan viszont körülbelül 100 ezer forintra számítunk egy korábbi kutatás szerint. Ennek kapcsán kiszámoltuk , hogy 40-45 millió forintot kell félretennünk nyugdíjas éveinkre, ha kényelmesen ki akarunk jönni a pénzünkből, ehhez már el kell kezdenünk 25 évesen, havi 10 ezer forintot félretennünk befektetési termékekben.Az önkéntes pénztártagok egyéni befizetéseinek összegeEz egyrészt kiemelkedő, 21 százalékos bővülésnek felel meg éves összevetésben. Másrészt több évre visszatekintve rekordnak számít, az elmúlt öt évben ugyanis minden év első felében az egyéni befizetések összege 17-29 milliárd forint volt, ehhez képest a mostani 35 milliárd jóval magasabb érték.Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetébenaz idei második negyedévben kis mértékben nőtt az előző negyedévhez képest, és elérte azEz az eredmény különösen annak fényében mondható kiemelkedőnek, hogy ebben a félévben a munkáltatói oldalról az egészségpénztári ágazatban 39 százalékos befizetéscsökkentés tapasztalható. Az egyéni befizetések itt is látványosan nőttek: az első félévben 7,63 milliárd forintot tett ki, ez pedig 49 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.Kravalik Gábor, az ÖPOSZ elnöke elmondta: az egészségkasszák az idei első félévben több mint. Azaz alkalmanként átlagosan 5410 forintot fizettek a pénztárakon keresztül.Az ÖPOSZ adatai rámutatnak arra, hogy a munkáltatói befizetések jelentősen visszaestek az adózási szabályok változása, azaz a pénztári befizetésekre vonatkozó magasabb idei elvonás miatt.. Az egészségpénztáraknál pedig a munkáltatók befizetései 39 százalékkal 7,48 milliárd forintra csökkentek. Kravalik Gábor kiemelte, hogy befizetésekből úgy látszik, a tagok tisztában vannak az adószabályok változásával és igyekeznek a munkáltatói kieséseseket saját forrásból kiegészíteni.Az ÖPOSZ elnöke utalta arra is, hogy szükség van az adóterhek enyhítésére a munkáltató befizetések terén, erről itt írtunk részletesen: