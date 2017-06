Megtiltották a biztosító-óriásnak, hogy ingatlanokat vásároljon

2015-ben és 2016-ban mintegy 54,7 milliárd dollár áramlott a kínai ingatlanszektorba, ebből mintegy 16 milliárdnyi tranzakció lebonyolításáért felelős az Anbang - ezzel gyakorlatilag a kínai ingatlanszektor befektetéseinek harmadát a biztosító bonyolította le.

Nemcsak Kínában, hanem a világ minden részén vásárol ingatlanokat az Anbang; a vállalat a nemzetközi reflektorfénybe akkor került be, amikor megvette 1,95 milliárd dollárért a New York-i Waldort Hotelt, valamint Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel is megpróbáltak üzletelni. A napokban a biztosító termékeinek értékesítését leállították, a cég elnökét, Wu Xiaohuit pedig őrizetbe vették a hatóságok:Kínában a legtöbb biztosító nem kockázatkezeléssel foglalkozik, hanem gyakorlatilag befektetési cégként működik; olyan termékeket adnak el, amelyek a banki kamatoknál magasabb hozamot kínálnak, viszont kevésbé kockázatosak, mint az ország volatilis részvénypiaca. Hasonlóan működnek ezek a termékek, mint a magyar hagyományos biztosítások: garantált minimum lejárati összeget fizetnek és befektetik az ügyfél vagyonát, viszont ellentétben a magyar biztosítókkal, amelyek csak kockázatkerülő eszközökbe fektethetnek, a kínai biztosítók simán spekulálhatnak a részvénypiacokon és az ingatlanpiacon is. Business Insider szerint a tiltás egyfajta figyelmeztető lövés a kínai vállalatoknak:. Más piacokon is beavatkozott már a vezetés: TV-stúdiók és magánszemélyek ingatlanügyleteit is letiltották már. Vélhetően sem ők, sem pedig az Anbang nem fogják tudni folytatni az ingatlanvásárlási őrületet, ami sokak szerint a kínai gazdaság egészére leselkedő lufit fújt fel.