Megveszik a biztosítómat - Mi lesz a pénzemmel?

Mi történhet?

Beolvadás esetén az egyik biztosító jogutód nélkül megszűnik, a szerződési állománya módosítatlanul átkerül egy másikhoz,

állomány-átruházás esetén mindkét biztosító megmarad, csupán az egyik szerződésállománya kerül át egy másik szereplőhöz,

részesedésszerzés esetén - amely fennáll a CIG Pannónia és az MKB esetén - sem állomány-átruházás, sem beolvadás esete nem áll fenn, csupán a biztosító többségi tulajdonosa változik meg.

A már futó szerződések nem módosulnak egyik esetben sem.

Elmondása szerint a megtakarítási célú szerződésekhez tartozó - 3 év után elérhető részleges és 5 év után elérhető teljes - adómentesség és a nyugdíjcélú szerződésekhez tartozó állami támogatás is megmarad.

Mi van, ha nem akarok átkerülni?

Amellett, hogy a szerződés változatlanul átruházható,

az ügyfélnek az értékesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az átvevő biztosító felé írásban tett nyilatkozattal felmondhatja a szerződését.

A megtakarítási célú (illetve lejárati értékkel rendelkező) életbiztosításokhoz tartozó visszavásárlási szankciók miatt akár az is előfordulhat, hogy a teljes tőkénket elbukjuk.

Az önkéntes nyugdíjpénztáram vagyonát bármikor tudom mozgatni, a biztosításomat miért nem?

Októberben jelentette be a CIG Pannónia, hogy többségi tulajdonrészt szerez az MKB Biztosítóban, decemberben pedig jóvá is hagyták a tranzakciót. Az utóbbi vállalat ügyfeleként jogosan felmerülhet bennünk, hogy miben érinti ez a szerződésünket. A válasz pedig az, hogy vélhetően semmiben, "legrosszabb" esetben is csak a cégtáblát cserélik le. Nem minden esetben van ez azonban így.Három szokványos módja van két biztosító összekapcsolódásának:Dr. Csurgó Ottó, biztosítási szakjogász ahhoz hasonlítja a biztosító beolvadásának helyzetét, mint amikor egy cégtáblát kicserélnek, a szolgáltatás pedig marad a régiben, legalábbis megtakarítási célú életbiztosítások esetén.Csupán annyi változik, hogy az adójóváírás igényléséhez szükséges igazolást (beolvadás esetén) az új cég állítja ki.Az MNB tájékoztatása szerint a fent említett esetek közül egyedül az állomány-átruházás biztosít "extra" felmondási jogot az ügyfélnek. A biztosítási törvény (Bit.) szerint:Az MKB esetén persze nem erről van szó.Más esetekben is, ami azt jelenti, hogy az összes költséget - és a visszavásárlási feltételekben megszabott büntetést - is ki kell fizetnie.Vagyonbiztosítások esetén évfordulókor az ügyfélnek pedig lehetősége van ezt megszüntetnie.A 2017. január 1. óta kötött életbiztosítások esetén már ettől már nem kell félni, az MNB unit-linked ajánlásának köszönhetően. Az ajánlás fontosabb részleteiről itt írtunk:A felügyelet felhívja a figyelmet arra is, hogy előfordulhat, hogy a unit-linked biztosításokhoz kapcsolódó eszközalapok felfüggesztése akadályozhatja a visszavásárlást, ilyenkor a felfüggesztés megszűnését követő 15 napon belül kötelező a befektetési egységek aktuális árfolyamán kifizetnie a biztosítónak ügyfelét.Jogosan merülhet fel például egy nyugdíjcélra takarékoskodó ügyfélben, hogy miért van az, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak ügyfelei maradéktalan transzferálási jogot élvezhetnek pénztárak közötti váltáskor, a nyugdíjbiztosításokat fizető ügyfelek pedig csak esetlegesen költséges visszavásárlással tudják kivenni idő előtt a pénzüket a biztosítójuktól. Kérdésünkre szintén a felügyelet válaszolt.A nyugdíjbiztosítások és az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyonának intézmények közti transzferjekor nem az értékpapírok kerülnek cserére, hanem ezek értékének megfelelő likvid eszköz.biztosítások esetén maga az ügyfél, tehát vissza kell vásárolnia és új szerződést kötnie a felszabadult pénzösszeget felhasználva, ha szolgáltatót akar váltani, ezzel a futamidő is újraindul - ellentétben a pénztárakkal, ahol a régi pénztárnál töltött tagsági jogviszony ideje is beleszámít a tagság idejének kiszámításába.