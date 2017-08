Sosem volt még ilyen: osztalékot fizet a CIG

A CIG Pannónia Életbiztosító a 2017-es üzleti év után 10 forintos osztalék fizetését tervezi, a későbbiekben pedig az adózott eredmény legfeljebb felét fizetnék ki osztalékként - derül ki a társaság közleményéből. Mindeddig a CIG Pannónia nem fizetett osztalékot.A CIG Pannónia részvényeinek árfolyama jelenleg 259 forint, a menedzsment által bejelentett részvényenkénti 10 forinttal számolva 3,9 százalékos osztalékhozamra számíthatnak a részvényesek.Az osztalékot fizető régiós bankok és biztosítók között a CIG 3,9 százalékos osztalékhozama közepesen nagynak számít:

A CIG Pannónia tegnap este azt is bejelentette, hogy 200 ezer darab, egyenként 40 forint névértékű, "C" sorozatú kamatozó részvényt vásárolt vissza egyenként 750 forintos átlagáron adásvételi szerződés keretében. A tranzakcióra az áprilisi éves közgyűlésen megadott felhatalmazás alapján került sor, a tranzakciót követően a társaság összesen 1 304 006 darab saját részvénnyel rendelkezik.A most megvásárolt 200 ezer darab kamatozó részvény szeptember 11-én "A" sorozatú törzsrészvénnyé alakul át, majd a társaság tervei szerint bevonásra kerül, amellyel a társaság a kamatozó részvények átváltásával forgalomba kerülő törzsrészvények számát kívánja csökkenteni. A bevonásról a 2017. szeptember 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés határoz majd.