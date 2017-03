Szép csendben kitört egy forradalom a magyar biztosítóknál

Nem fél a biztosítási szektor a digitális kihívóktól

Közel 250 fő részvételével került megrendezésre a Portfolio történetének 10. biztosítási konferenciája a Sofitel Budapest Chain Bridge-ben. Bizakodó a szakma: tavaly a díjbevételek 4,4%-kal nőttek, az 50,4 milliárdos profit pedig 2008 óta nem látott, 18,9%-os tőkearányos megtérülést jelent az MNB friss adatai szerint . A rendezvényen elhangzott egyes előadásokról és panelbeszélgetésekről alábbi cikkünkben számoltunk be részletesen. A konferencia hallgatósága végig közönségszavazáson nyilváníthatta ki véleményét a biztosítási piac különböző aktualitásairól.Még soha nem volt olyan hangsúlyos a digitalizáció és az insurtech jelenség témája a konferencián, mint idén. Ez a közönség 68%-a szerint inkább áldás, mint átok lesz a szektor számára kizárólag jövedelmezőségi szempontból.

Ez meglepő, hiszen különböző elemzések a pénzügyi szektor számára ennek inkább az ellenkezőjét jósolják: bevételcsökkenést, piaci konszolidációt és piacvesztést vetítenek előre a pénzügyi technológia új szereplőinek megjelenése miatt.

Közönségünk akkor is optimistának mutatkozott, amikor a részletekről kérdeztük: ahogy a fenti ábrán látható, elsősorban költségcsökkenést és díjbevétel-növekedést várnak az insurtech cégek megjelenésétől. Ezzel összhangban csak 31%-nyian tekintik a technológiai kihívókat a piac legnagyobb hosszú távú kihívásának, ennél nagyobb a tartósan alacsony hozamkörnyezettől tartók aránya.

Ha lesz valahol díjbevétel-csökkentő hatása a digitalizációnak, akkor az az online alkuszok kétezres évekbeli felfutásához hasonlóan most is a gépjárműbiztosításokban lesz érzékelhető a közönség szerint, másodsorban pedig más lakossági vagyon- és felelősségbiztosításokban.

A digitális kihívók a szabályozáshoz hasonlóan növelhetik az átláthatóságot és az összehasonlíthatóságot is a piacon, ami az árverseny felértékelődésével járhat. A relatív többség szerint azonban e téren nem áll rosszul a szektor: már most is nagy az árverseny mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek körében.

Még mindig az egészségbiztosítás a legnagyobb reménység

Mióta ismét jobboldali kormánya van az országnak, egy adókedvezmény bevezetésén túl semmi sem történt annak érdekében, hogy a biztosítók aktívan hozzájáruljanak az egészségügy finanszírozásához. A szakma mégis bizakodó: 48% szerint ez a legnagyobb kitörési lehetősége a szektornak.

Míg a legnagyobb díjbevétel-növekedést az egészségbiztosítások mutathatják a következő 5 évben, a legnagyobb visszaesést vagy legalacsonyabb növekedést az idén év elejétől hangsúlyosan alkalmazott etikus koncepció által is érintett megtakarítási célú életbiztosításoktól várják.

önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást a tavalyi 45% után 37% indítana,

vegyes nyugdíjbiztosítást a tavalyi 19% után 30% kötne,

a unit-linked életbiztosítás népszerűsége az etikus koncepció ellenére 18%-ról 13%-ra csökkent,

a NYESZ-é viszont 18%-ról 20%-ra emelkedett.

Tavaly után idén is kíváncsiak voltunk, mely nyugdíjcélú megtakarítást tartja a legjobbnak a hallgatóság. Tavalyhoz képest így változtak az arányok:A döntően biztosításszakmai közönség szemében a vegyes életbiztosításokat tehát vonzóbbá tették az elmúlt egy év változásai, a többség azonban így sem biztosítást választana elsődlegesen nyugdíjcélra. Ahogy elhangzott a konferencián, a legjobb megoldás ezek kombinációja lehet.

A közvetítők megnézhetik magukat

A közvetítők számára jelentős jutalékcsökkentéssel járó etikus életbiztosítási koncepció mellett ma a várhatóan 2018-tól alkalmazandó PRIIPS EU-s rendelet és IDD EU-s irányelv a legnagyobb kihívást. A közönségszavazáson kiderült: ez utóbbit tartja a szakma jelenleg a legnagyobbat e három közül.

Hízelgő az MNB számára, hogy a felszólalók közül lényegében egyik sem kritizálta a szabályozói tevékenységét, pedig az életbiztosítási piacot felforgató szabályozás nagy részét a felügyelet állította össze. Az EU-s szabályok implementációjában is nagy szerep hárulhat a felügyeletre, amelynek a szabályozói tevékenységével 44% még a MABISZ-os önszabályozásnál is elégedettebb.

A legnagyobb vesztese a közvetítői piac lehet a szabályozásnak. A jelek szerint itt óriási földindulás várható: a biztosításközvetítői szakmában dolgozók létszáma a közönség 95%-a szerint csökkenni fog a következő 5 évben, 61% szerint méghozzá legalább 25%-kal.