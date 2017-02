Tíz magánklinikával együttműködési megállapodást kötött a CIG Pannónia

A biztosítási piac sok aspektusáról szó lesz Biztosítás 2017 konferenciánkon, regisztrálni itt lehet: ÁTTEKINTÉS

5 millióval, 40 millióra növelte magánügyfeleinek számát világszerte a Best Doctors hálózata 2016-ban, amely a legnagyobb növekedés a másodlagos orvosi diagnózist, és a legsúlyosabb - köztük rákos - megbetegedések külföldi gyógykezelését elérhetővé tevő egészségbiztosításokat kínáló vállalat történetében.A cég 2012-ben lépett a magyar piacra a CIG Pannónia Életbiztosítóval kötött stratégiai partnerség keretében. Idén pedig a CIG Pannónia és 10 magyarországi magán egészségközpont együttműködési megállapodást kötött, amelynek értelmében a CIG Pannónia a Best Doctors Egészségbiztosítással rendelkező ügyfeleinek kedvezményesen kínál prémium egészségügyi szolgáltatásokat.Magyarországon évente az összes haláleset egynegyedéért a rákos megbetegedések felelősek. Az ilyen típusú betegségek okozta halálozás lakosságszámhoz viszonyított aránya Magyarországon 20 százalékkal magasabb, mint az Európai Unióban, egyben a legmagasabb Európában és globális szinten is. A magyarok közel fele kezeltetné magát külföldön, ha komoly betegséget állapítanának meg nála, az anyagi és nyelvi korlátok azonban sokakat visszatartanak ettől a lehetőségtől. Sokan a kapott diagnózist illetően is szkeptikusak, négyből három beteg az első diagnózis után további orvosi szakvéleményeket is kérne - derült ki a CIG Pannónia egy tavalyi felméréséből .A Rák Világnapja alkalmából jelentette be a CIG Pannónia és 10 magán egészségközpont, hogy együttműködésben és kedvezményesen kínálják prémium egészségügyi szolgáltatásaikat - köztük a szűrővizsgálatokat - a Best Doctors Egészségbiztosítással rendelkező CIG Pannónia ügyfeleknek. A kezdeményezéshez csatlakozott egészségközpontok a következők: Budai Egészség Központ, CMED Rehabilitációs és Diagnosztikai Központ, Diagnoscan, Dr. Rose Magánkórház, Forest & Ray Dental, Főnix Medical Center, Körúti Orvosi Centrum, Rózsakert Medical Center, Duna Medical, SWISS CLINIC.