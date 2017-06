Tragédiába illő fejlemények a magyar életbiztosítási ügynököknél

Négy érdekes ábrára bukkantunk az MNB friss " Biztosítási, pénztári és tőkepiaci kockázati jelentés " című kiadványában a biztosításközvetítőkről. Ezeket kissé egyszerűsítve mi is négy ábrán mutatjuk be a szektor helyzetét.Először is megállapítható, hogy az életbiztosítások közvetítése nagyot veszített vonzerejéből, hiszen a piacon dolgozó többes ügynökök és alkuszok számára kifizetett jutalékok összege a 2008-as 31,7 milliárd forintos csúcsról 44%-kal, 17,7 milliárd forinra esett 2015-re. A visszaesés mögött leginkább nagy többes ügynöki hálózatok összezsugorodása áll, ebben a számban az egyetlen biztosítónak dolgozó függő ügynökök nincsenek benne. A nem-élet üzletágban viszont eközben 45%-os növekedést látunk, itt a bevételek 24,5 milliárdról 35,4 milliárd forintra nőttek, a bővülést több biztosítási közvetítőnél a termékpaletta szélesítése is segítette.

Míg a válság előtt az életbiztosítások közel felét, ma már csak alig több mint a harmadát értékesítik a többes ügynökök, illetve kis részben alkuszok. 2012 óta lényegében stagnál a rendszeres díjas életbiztosítások új értékesítési volumene, ezen belül a közvetítők szerepe sem csökkent tovább. Érdekesek lesznek majd az idei évre vonatkozó adatok, amelyek már az etikus életbiztosítási koncepció TKM- és ezen keresztül jutalékcsökkentő hatását is mutatják majd.

A nem-életbiztosítások esetében az állománydíj több mint a fele alkuszoktól vagy többes ügynököktől érkezik a biztosítókhoz. Az MNB adataiból a jutalékkulcsok és/vagy az egyszeri díjas nem-életbiztosítási bevételek jelentős növekedésre következtetünk, hiszen miközben 2008-ról 2015-re a közvetítőktől érkező rendszeres díjas állománydíj 5%-kal visszaesett, a nem-életbiztosítások közvetítőinek kifizetett jutalékok összege az említett 45%-os mértékben növekedett.

A nagy többes ügynöki hálózatok zsugorodásának, a válságnak, a kereslet átalakulásának és talán részben a szabályozásnak a hatásai látszódnak a biztosításközvetítők számában. A jogilag 2016 eleje óta függő közvetítőnek számító többes ügynökök száma csökkent a legnagyobb, 47%-os mértékben 2008 óta. Az alkuszok 7%-kal, a nem többes ügynökök 29%-kal lettek kevesebben, így a biztosításközvetítők létszáma összességében 29%-kal csökkent az elmúlt nyolc évben (itt már a 2016-os adatok is ismertek). Sokan arra számítanak, hogy az etikus életbiztosítási koncepció tovább tizedeli még a biztosításközvetítői szakmát, amelynek a létszáma a válság mélypontja óta egyébként mérsékelten, de már nőtt.