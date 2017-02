Védelmi tanácskozást hívott össze mára a Generali

A hírek szerint megbeszélést tart ma a Generali befektetési tanácsa arról, miképpen tarthatná meg az Intesában vásárolt 3%-os részesedést kedvezőbb feltételek mentén. A Generali januárban megelőző lépésként megvásárolta az Intesa részvényeinek 3%-át, miután kiderült, hogy az olasz nagybank nagy összegben bevásárolja magát a biztosítóba. Az olasz jog szerint ugyanis egy társaság nem szerezhet 3% feletti szavazati jogot egy másikban, ha ez fordítva már fennáll, az efölötti részvényrészesedést pedig egy éven belül értékesítenie kell. Ezt a szabályt csak akkor tudja felülírni az Intesa, ha a Generali legalább 60%-ára nyújt be ajánlatot.Carlo Messina, az Intesa vezére múlt héten még úgy nyilatkozott, hogy alaposan átgondolják, mielőtt bármit is döntenének a Generaliban való részesedésszerzéssel kapcsolatban. A Sole 24 Ore című olasz lap szerint a mai megbeszélésen a Goldman mellett egy másik tanácsadót is bevonnak a megbeszélésbe a Generalinál, hogy megfelelő védelmet építsenek ki az Intesával szemben. A legesélyesebb második tanácsadóként a Morgan Stanley és a JP Morgan neve merült fel.