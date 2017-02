Derülátók a közép-európai bankvezetők a Moody's szerint

A Moody's a felmérés eredményeit ismertető elemzésében közölte: jórészt egyetért a banki vezetők derűlátásával, és azzal számol, hogy az általa várt robusztus fogyasztási kiadások, valamint a növekvő EU-folyósítások együttes hatása a közép- és kelet-európai EU-térség gazdaságainak zömében 2,5-3,5 százalékos - az EU-átlagot túlteljesítő - GDP-növekedést tesz lehetővé az idén és jövőre.

Meglehetősen derülátó képet festettek fel a Moody's által megkérdezett bankvezetők többsége, szerintük ugyanis a javuló makrogazdasági környezet hatására erősödni fog a hitelkereslet a bankjának működési országában.Magyarországról is szó esett a felmérésben: a hitelminősítő külön kiemeli, hogy a hitelkereslet növekedésének kilátását a magyar és a szlovén bankok pénzügyi igazgatói ítélik meg a legderűlátóbban. Az elmúlt években e két országban jelentősen visszaesett a hitelkiáramlás a problémás kinnlevőségek magas aránya és a magánszektorbeli adósságleépítési folyamat miatt, ám éppen ezért a banki pénzügyi vezetők arra számítanak, hogy az eddig elfojtott hitelkereslet mostantól ismét megjelenik a piacon.Nagy londoni elemzőházak is pozitívak Magyarországgal kapcsolatban. A Bank of America-Merrill Lynch bankcsoport londoni kutatási részlegének elemzői magyarországi tájékozódó látogatásukról összeállított, Londonban ismertetett minapi beszámolójukban közölték: a magyar hazai össztermék idei egész éves növekedésére szóló előrejelzésüket az eddigi 2,6 százalékról 3,5 százalékra javították.Ugyanakkor a közép-európai bankok pénzügyi igazgatóinak körében óvatosság is érzékelhető. A válaszadók 63 százaléka számol a nettó kamatmarzs szűkülésével az alacsony kamatokkal jellemzett jelenlegi környezetben, 45 százalék pedig úgy ítélte meg, hogy a várható szabályozói változások növelik cége működési bizonytalanságait.