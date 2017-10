Devizahitelesek, figyelem: radikális megoldást akar a KDNP

Rögzítette: a mostani módosítás tüneti kezelés, nem jelent végleges megoldást. A következő parlamenti ciklusban egyértelmű, egyszeri és radikális megoldásra van szükség - mondta.

Szólt a magáncsőd intézményéről is, amely 1056 családnak, 2700 embernek jelentett megoldást. Közölte, a családi csődvédelem intézményét is módosítani kell, ezt átgondolva, általános törlesztési könnyítéssel együtt fogják megtenni.

Ismertetése szerint a módosítás után 1014 ingatlan értékesítettek bírósági árverésen, ennek 50 százaléka a becsértéken kelt el, a másik felét pedig átlagosan 135 százalékon értékesítettek. Harrach Péter úgy látta, ezen a területen van még mit tenni.

A kilakoltatási moratórium várható meghosszabbításáról már itt írtunk:A bírósági végrehajtásról szóló törvény módosításának általános vitájában Harrach Péter (KDNP), az egyik előterjesztő közölte, a bajba jutott családok számára nyújt védelmet a kilakoltatási moratórium kiterjesztése két és fél hónnappal. Hozzátette: a végrehajtás sok ezer családot érint, nagyrészt közüzemi tartozás miatt.A kormánypárt politikus szerint hitelezésre szükség van, és ehhez meg kell őrizni a jelzálog intézményét. Harrach Péter felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyeket az állam az eladósodott családok érdekében tett: 170 ezer szerződést végtörlesztettek, a Nemzeti Eszközkezelő 35 ezer esetben nyújtott 150 ezer embernek segítséget. Elmondta, az árfolyamgátat 172 ezer szerződő választotta, a bankok 1000 milliárd forintot voltak "kénytelenek" visszaadni az adósoknak.A KDNP-s politikus beszámolt frakciója eddigi, a végrehajtást érintő törvényjavaslatairól. Elmondta, ennek révén megújult a bírósági végrehajtók vizsgálati rendszere, megszüntek a szabálytalan inkasszók, csökkent a végrehajtók behajtási jutaléka és a felszámítható költségátalány. Megjegyezte, kormányzati intézkedések is voltak a végrehajtók ellenőrzésére, maga a szervezet is átalakult: a kinevezésük meghatározott időre, 7 évre szól, 2022-ig meg kell szerezniük a jogi végzettséget. Mindez átláthatóbbá, rendezettebbé teszi a végrehajtás folyamatát - értékelt Harrach Péter.Felidézte azt is, hogy idén kezdeményezték azt a törvénymódosítást, hogy ne lehessen becsérték alatt értékesíteni az ingatlanokat.A kormány nevében Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, támogatják a javaslatot.