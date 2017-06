Erősen kezdte az évet a magyar lízingpiac

Az integrált kkv tartós bérleti piac vezető szereplője, a Rentasystem piaci kitekintése szerint az elmúlt öt év legjobb eredményével zárta az első negyedévet a magyarországi lízingpiac. A flottafinanszírozás éves összevetésben 34 százalékkal, 18,3 milliárd forintra emelkedett, ami meghaladja a teljes autópiac bővülésének mértékét is.A személyautóknál a tavalyi átlagos 24 százalékról 27,5 százalékra nőtt a finanszírozási arány, a magánszemélyeknél pedig 29 százalékról 31 százalékra. A mezőgazdasági gépeknél ugyancsak számottevően, 34 százalékkal 12 milliárd forint fölé került a finanszírozott összeg, a termelőeszközöknél pedig 36 százalékkal közel 15 milliárd forintra nőtt.Egy friss felmérés szerint az európai lízingpiac meghatározó szereplőinek többsége fejlődött a tavalyi év során, és a kockázati költségek is 2016 végére rekordmélységbe süllyedtek. A válság évei után egyre nagyobb az igény a lízingre. A lízingelés mellett az autóvásárlás is szárnyal, tavaly például a magyarok 14 százaléka vásárolt autót, ami az azt megelőző év értékének kétszerese volt. Csak januárban 8575 új személygépkocsi és kishaszonjármű kelt el, ami 10 százalékos növekedést jelent a korábbi évekhez viszonyítva.A Magyar Lízingszövetség további növekedésre számít a legtöbb lízingpiaci szegmensben is, mivel idén várhatóan tempósabban növekszik a gazdaság, a beruházási kedv is javul, és a kamatszint is tartósan alacsony marad.