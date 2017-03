Ki az a hülye, aki most vesz fel lakáshitelt?

Az MNB friss elképzeléseiről itt írtunk:A szokásoshoz képest néhány nappal később tette közzé a januári adatokat az MNB. A tegnap estére teljessé vált statisztikák alapján a lakossági hitelkihelyezés 45 milliárd forintról 83 milliárd forintra nőtt januárról januárra, e növekedés legnagyobb részét a lakáshitelek hozták.

A személyi kölcsönöknél jól tetten érhető a ciklikusság, a lakáshitelek esetében viszont most kevésbé: némileg még emelkedett is a kihelyezési volumen az előző hónapokhoz képest, így meghaladta a 40 milliárd forintot. Ez 64%-os növekedést jelent egy év alatt, ami azzal is magyarázható, hogy az új CSOK bevezetése miatti kivárás rontotta a tavaly év eleji számokat.

Tegnap számoltunk be róla , hogy az MNB egy új "fogyasztóbarát lakáshitel" minősítés bevezetését tervezi, és az a célja, hogy az eddiginél olcsóbbá tegye ezzel is a lakáshiteleket. A jegybank elképzelése arra ösztönözheti a hitelfelvevőket, hogy várjanak őszig a döntéssel, amikor már várhatóan megjelennek a minősítésnek megfelelő lakáshitelek. Ez negatívan érintheti a bankok következő néhány havi hitelkihelyezését.

Az elmúlt egy évben 484 milliárd forintnyi lakáshitelt és 351 milliárd forintnyi fogyasztási hitelt vettek fel a háztartások. E kettő összege így nagyjából ott jár, ahol 2009-ben volt, csak a szerkezet más: a szabad felhasználású jelzáloghitelek helyét is a lakáshitelek vették át.

A viszonylag magas hitelfelvétel ellenére lényegében nulla volt a nettó lakossági hiteltranzakciók értéke januárban, ami arra is utalhat, hogy év elején sokan döntöttek hitelük előtörlesztése vagy végtörlesztése mellett.

A lakosság banki hiteltartozása (annak tőkeértéke) 5788 milliárd forint volt január végén, ami 1,1%-os csökkenést jelent egy év alatt. Ha nem adott volna el több tízmilliárd (akár több mint százmilliárd) forintnyi jelzáloghitelt az Erste Bank az Intrum Justitiának, akkor valószínűleg éve növekedést mutatnának az adatok.

Az MNB leginkább a magas lakáshitel-kamatok miatt tervezi a "fogyasztóbarát lakáshitel" minősítés bevezetését. Ami a THM-et illeti, ez átlagosan 5,33%-on állt januárban, ami csak kissé alacsonyabb az egy évvel korábbi 5,62%-nál.

Ha azonban részletesebben, kamatperiódus szerint megbontva nézzük az átlagkamatokat, akkor látható, hogy a változó kamatozású (legfeljebb 1 éves kamatperiódusú) új lakáshitelek átlagkamata most először 3,5% alá csökkent, és itt 78 bázispontos volt a csökkenés egy év alatt. A kamatok inkább a fix kamatozású hiteleknél ragadtak be, ami részben statisztikai összetétel-hatás eredménye is lehet.

Ami a lakosság betétállományát illeti, január hónap szokás szerint több tízmilliárdos nettó forintbetét-kivonást hozott, ennek mértéke azonban messze elmaradt az egy évvel korábban tapasztalttól, és a tavalyelőttinél is kisebb volt.

Az éven belül lekötött forintbetétek kamata 0,5%-on ragadt, ebben egyelőre nem is várható jelentősebb változás.

A lakossági betétállomány az alacsony kamatkörnyezet ellenére 6,8%-kal nőtt egy év alatt, viszont a 7370 milliárdos állományon belül 61% fölé nőtt a lekötés nélküli betétek aránya.

Egyre nagyobb viszont a változás a vállalati hitelezésben: az elmúlt egy évben 234 milliárd forinttal több hitelt vettek fel a vállalatok, mint amennyit törlesztettek.

A vállalatok teljes hitelállománya is fordulatot vett: 0,7%-kal 5951 milliárd forintra nőtt az elmúlt egy évben.

Ezen belül a kis- és középvállalkozások hitelállománya a legfrissebb, tavalyi adatok szerint 0,3%-kal 3832 milliárd forintra nőtt tavaly, tranzakciós alapon viszont az MNB közlése szerint már 8% volt a növekedése önálló vállalkozók nélkül. Túlteljesítették a Piaci Hitelprogram keretében az MNB-nek tavaly év elején tett vállalásaikat a bankok, erről itt írtunk:

Az MNB a "fogyasztóbarát lakáshitel" minősítés bevezetésével átláthatóbb, hatékonyan összehasonlítható termékek elterjedését tűzte ki célul. A jelenlegi piaci környezetben a bonyolult költség- és díjstruktúrák, és az egyes bankok termékei közötti jelentős eltérések az esetek többségében megnehezítik az erősebb banki árverseny kialakulását. Az MNB folyamatosan felhívja arra az ügyfelek figyelmét, hogy alaposan tájékozódjanak hitelfelvétel előtt, tudatosan összehasonlítva az elérhető termékek árazását, díjait és egyéb feltételeit. A minősített lakáshitelek széles körben való elterjedése ezt segíti elő a standard feltételek és egyéb, összehasonlíthatóságot erősítő fogyasztóbarát jellemzők elvárása útján.



Egy standardizált, minden bank esetében egységes, egyszerűen átlátható struktúrájú, így könnyen összehasonlítható hiteltermék elterjedése megfelelően mobilizálhatná a piacot, lehetővé téve az árverseny erősödését, és így a kedvezőbb árazású lakáshitelek még szélesebb körű elterjedését.

