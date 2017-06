Kiderült, mit gondolnak a magyar cégek a bankokról

Egyebek mellett az alábbi kérdéseket járták körbe a panelbeszélgetők.szerint rendkívül manipulált a makrogazdasági környezet abban az értelemben, hogy a jegybankok az infláció alatt tartják a kamatszintet, és ez általában eszközárbuborékhoz vezet. A vállalatok számára az lesz a következő évek nagy feladata, hogy kezeljék ezeket a buborékokat, és megtalálják a megfelelő finanszírozást.szerint induló közös vállalatként cégüknél két különböző kultúrájú (a Magyar Telekom és a MET felől érkező) csapatot kellett tavaly összehangolniuk, emellett anyavállalati garanciák nélkül, a nullárról kellett finanszírozást szerezniük, ami egy jelentős hitelkeret formájában össze is jött.elmondta: a válságon túl vannak szerencsére - hatékonyságot növeltek, piacot fejlesztettek stb., az árbevételüket 3 év alatt megduplázták. 2016 közepén elkezdett refinanszírozási folyamatukat az idei év elején sikeresen befejezték, emellett a sertésárak megugrása és a külföldi piacok fejlesztése határozta meg közelmúltjukat.szerint tavaly a gyógyszergyártó számára a svájci Finox felvásárlása és integrációja jelentette a legnagyobb kihívást, a szervezet nem volt kész az integrációra, a folyamat ma is tart. Kihívás volt az utóbbi időben a gyógyszer-nagykereskedelmi piac átrendeződése is, két fontos vevőjük ugyanis kiesett, a piac szerencsére hamar begyógyult. A protekcionizmus erőteljesen jelen van ma is, fragmentálttá téve a piacot.az első lakásalap létrehozását, 500 lakásos lakásfejlesztésüket említett nagy eseményként, utóbbinál a kivitelezés megszervezése nagy kihívást jelentett a cég számára. Tavaly végre megtörtént a sikeres tőzsdére menetel is, miután a hitelközvetítői jutalékok korlátozása miatt első ízben ez félbeszakadt.szerint az elmúlt 3 évben nagyjából változatlan pályán halad a magyar gazdaság, nagy meglepetésekre nem kellett számítaniuk a cégeknek. A jegybankok kamatpolitikája akár a tőzsdén is árfolyam-buborékhoz vezethet, ez kedvező részvénykibocsátási lehetőséget hozhat a cégeknek.szerint cégük továbbra is a likviditás- és hitelbőség fennmaradásával számolt, ezt letükröző finanszírozási politikát követnek. Fontos elemként számoltak a bérinflációval és a strukturális munkanélküliséggel, továbbá fel kellett készülniük egy tetemes opex növekedésre is.szerint cégük elsősorban a volumen növelésével igyekszik idén növelni a hatékonyságát, de ez nem elég, elkezdtek a feldolgozás és az értékesítés fejlesztésén is dolgozni (a megmaradt alapanyagokat újfajta formában tudják értékesíteni), amit három banktól felvett klubhitel segítségével finanszíroznak.humorosan úgy válaszolt: kétféle forgatókönyvvel készültek az idei évre: egy kicsit és egy nagyon konzervatívval. A gyógyszeripar inkább anticiklikusnak tekinthető, a monetáris politikai folyamatok például kevésbé érintik őket. Az árerózióval és a szabályozásból fakadó többletköltséggel folyamatosan kell számolniuk.elmondása szerint 3-4%-os GDP-növekedéssel terveztek, és azzal, hogy az állam növelni fogja a lakáspiaci támogatások volumenét. 150 ezer körüli lakáspiaci tranzakciót várnak idén, és 4-8%-os lakásáremelkedéssel, valamint 15-20%-os lakáshitel-piaci bővüléssel (ez valószínűleg alulbecsült az első negyedéves adatok alapján) számoltak. Az ingatlanpiacon szerinte még messze nincs buborék.Tavaly a Duna House-nál zéró külső finanszírozás volt a policy, ezen a tőzsdére vitel mellett egy hitelfelvétel is változtatott - mondta. Nem csak külső forrásból lehet növekedni, a Richter hagyományosan belső forrásból bővül, ez mindaddig így tud lenni, amíg sok százmilliós nagyságrendű akvizícióra sor nem kerül - mondta. Szerinte a bankok egyre kevésbé képesek arra, hogy a negatív kamatok ellen érdemben védekezzenek. Az új finanszírozási konstrukciók célja ma gyakran a futamidő meghosszabbítása. A Richter nagyságrendjébe tartozó vállalatoknál egyébként a klubhitel és a kötvénykibocsátás is reális finanszírozási forma, utóbbi terén nagy előnyben vannak a tőzsdén jelen lévő cégek - mondta Orbán.a bankokkal való kitartó és folyamatos kommunikáció, valamint a klubhitel előnyeit emelte ki. Mint mondta, olyan bankokkal szeret együtt dolgozni, ahol nem ügyintézők, hanem bankárok dolgoznak.szerint a tőkeszerkezet az elsődleges, a saját tőke kissé háttérbe szorul ebben a kamatkörnyezetben a külső forrásokkal szemben, de egyes cégekre (pl. a nagyok közül ilyen a Richter) még ilyenkor is jellemző a finanszírozási konzervativizmus. A kontinentális európai országokban a bankok kevésbé érdekeltek a kötvénypiac megerősödésében, és a gazdaságpolitika felől sem érződik, hogy ezt támogatni szeretné. A bankokkal való partnerség igazi tesztjére akkor fog sor kerülni, amikor nem lesz ilyen kedvező a finanszírozás árazása. Szerinte még ma is túl nagy a kockázatkezelés befolyása a hitelezés üzleti szempontjai felett. Mindig is utáltam a bankhitelt, úgy éreztem, gúzsba köt, az utóbbi időben azonban vontunk be hiteleket, a jelenlegi környezetben sokkal inkább érdemes ezen elgondolkozni - mondta. A magánpénztárak bedarálása óta a nagyobb volumenű tőkepiaci forrásbevonás viszont jóval nehezebbé vált. A panelbeszélgetésben vita alakult ki arról, mennyire kell "jóban lenni" a bankokkal a megfelelő hitelkonstrukció megtalálásához, Zsiday szerint ennek a kisebb méretű, nagyobb eladósodottsággal rendelkező cégeknél van nagyobb jelentősége.