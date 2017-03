Kinyírja Brüsszel a magyar bankok bizniszét?

Az MNB előzetes adatai alapján tavaly mintegy 8%-kal bővült a hitelezés (tranzakciós alapon) a kkv-szektorban. Mit hoz 2017?

Kérdéseinkre Csonka Tibor, az OTP Kereskedelmi Banki Divízió Kis-, Középvállalati üzletágának ügyvezető igazgatója, Takács Zoltán, az FHB vezérigazgató-helyettese, Tóth Zoltán, az MKB Bank Kisvállalati Divíziójának igazgatója, valamint Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója válaszolt.: A magyar makrokörnyezet egyre kedvezőbb, számos, a hitelezést pozitívan befolyásoló makro tényező tekintetében Magyarország a régió élmezőnyében szerepel. Ezen felül a kkv-szektor bővülésének szinten tartását biztosítja az az MNB által meghirdetett Piaci Hitelprogram (PHP) is, melynek keretében a kereskedelmi bankok 2016-2018 közötti időszakra tettek éves szintű kkv-hitelezési aktivitás vállalást. Így összességében várakozásunk szerint a kkv-hitelezés 2016-ban tapasztalt növekedési fordulata tartósnak ígérkezik.: nagymértékben befolyásolja a kkv-szektor hitelkeresletét az aktuális támogatási helyzet, mekkora mértékben és milyen tartósan férnek hozzá a vállalkozások EU támogatásokhoz a fejlesztési forrásaik kiegészítésére. Az utóbbi másfél év ebből a szempontból nehéznek bizonyult, és sok vállalkozás halasztja a fejlesztéseit az elérhető támogatásokra várva, illetve csak a legfontosabb fejlesztések megvalósítása folyt. A támogatások kiírásában, elbírálásban és folyósításában várható pozitív változás feltehetően újra megemeli a beruházások volumenét, így a banki finanszírozások iránti még nagyobb arányú növekedésre számítok 2017-től.: Várakozásaink szerint 2017-ben a hitelezés volumenét két tényező befolyásolja majd: Az egyik faktor az MFB Pontok által lebonyolított hitelezés, tekintettel arra, hogy ezek a konstrukciók a fejlesztési, beruházási hitelezés vonatkozásában kiszorító hatással bírnak. A másik tényező a Növekedési Hitelprogram lezárásának a hatása, mert tapasztalataink szerint a vállalatok egy jelentős része a beruházásaikat a hitelprogramhoz igazították. Összegezve, az NHP hatásának köszönhetően 2017. első negyedévében jelentős számú beruházási hitelre számítunk, melynek várható visszaesését likviditás-, illetve forgóeszköz-finanszírozási hitelekkel tervezzük kompenzálni.

Várható-e, hogy a Növekedési Hitelprogram március 31-ei lezárulása következtében nőnek a hosszú lejáratú kamatok és rövidül az átlagos futamidő a hazai kkv-hitelpiacon?

: Némi áremelkedés mindenképpen várható, hiszen a bankoknak eltérő költségelemeik vannak a saját forrású hiteleknél, de a piaci versenyhez vélhetőleg minden szereplő igyekszik igazodni és ennek köszönhetően a hitelek díja számottevően 2017. harmadik negyedévéig várhatóan nem fog emelkedni.: Az NHP Program elmúlt 4 évben teljeskörűen beépült a vállalkozások finanszírozási megoldásaiba. Ezért is tartom fontosnak, hogy a kivezetése fokozatosan, elhúzódva történt meg. Az elmúlt 1 év alkalmat adott arra a vállalatoknak és a bankszektornak, hogy felkészüljön erre. A felkészülést azonban nem a forrás oldal biztosításában kell értenünk, hiszen a bankszektor bőséges forrásokkal rendelkezik nagyobb mértékű vállalati és lakossági hitelkereslet kiszolgálására is. Az NHP programban megszokott alacsony és fix, kamatváltozás kockázatát nem hordozó finanszírozási struktúra biztosítása igényel a bankok részéről komolyabb felkészülést, szakmai háttérmunkát. Mára elmondható, hogy minden bank képes a saját forrásait olyan módon kínálni az ügyfelek részére, hogy ezeknek az elvárásoknak is meg tudjon a hitelkínálat felelni.: Arra számítunk, hogy a Növekedési Hitelprogram lezárása konszolidálja a kamatszinteket: a piaci hatások érvényesülése a kamatok emelkedését hozza majd magával. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az intenzív piaci aktivitást mutató pénzintézeti szektor versenye miatt az emelkedés mértéke nem tükrözi majd teljes egészében azt a kamatszint emelkedést, amelyet a piaci folyamatok indokolttá tennének. Várható továbbá az átlagos futamidő rövidülése is, ami elsősorban arra vezethető vissza, hogy a vállalkozások a fejlesztéseik finanszírozását a Növekedési Hitelprogramhoz igazították, azt követően pedig a pályázati pénzekhez kapcsolódó konstrukciókból kívánják majd ugyanezt megoldani. Ezért azzal számolunk, hogy a hagyományos banki hitelek iránti kereslet visszaesik majd.

Milyen egyéb (mellék)hatásokkal járhat a program kivezetése a kkv-hitelezésben?

: Az NHP 2017. március 31-i lezárását követően nagyobb keresletre számítunk az EXIM Bank versenyképességi hitelkonstrukcióinál és felértékelődhetnek az MFB által refinanszírozott beruházási hitelprogramok is.: Az NHP kivetése fokozatosan történt, de már 2016-tól kizárásra került a forgóeszköz finanszírozása. Ez megítélésem szerint hiányozni fog a finanszírozási piacról, hiszen a magyar kkv-szektor szereplőinek döntő része a fejlődésének olyan ciklusában van, amikor egyszerre kellene saját forrást biztosítania a beruházások támogatásokon és bankhiteleken felüli részére és fedezni a növekedésből adódó forgótőke szükségletet. Az NHP korábbi lehetőségei: az először 10, majd 3 éves tartós forgóeszköz hitel pont ezt a tartós forrásigényt fedezte. A kkv-k jelentős részének valós támogatást nyújtana a tőkepótló jellegű, termelés finanszírozásába bevonható tartós források lehetősége.: A hitelkereslet visszaesése mellett a kereslet diverzifikálódását várjuk. Nagyobb hangsúlyt kaphatnak a hagyományos finanszírozási formáktól eltérő speciális megoldások (pl. a faktoring), illetve az ügyféligények eltolódnak a komplexebb szolgáltatási megoldások felé.

A fentieken és a makrogazdasági hatásokon túl (felsorolásszerűen) milyen tényezők befolyásolhatják idén a kkv-hitelezés volumenét?

: A magyar makrokörnyezetet is befolyásoló egyik tényező a lakásépítési projektek várható nagy volumenű felfutása.: A gazdaság és ezen belül is a fogyasztás élénkülése alapvetően kedvezően hat a kkv-szektor növekedési kilátásaira. A tőkeszegény indulás nehézségeiből adódóan a vállalkozások fejlesztési elképzeléseik megvalósításához nagy mértékben támaszkodnak a különböző pályázati pénzekre, így azok elmaradása vagy megtorpanása makrogazdasági szinten érzékelhetően visszaveti a fejlesztési hajlandóságot. Az idei évtől várhatóan felgyorsuló pályázati program hatása egyértelmű lesz a banki hitelek iránti keresletre, sajnos azonban sok jó ötlet egyidejű megvalósítása az egyes cégeknek saját belső teherviselő képességeik miatt nem lesz biztosított, így a dömpingszerűen érkező pályázati pénzek nem fogják biztosítani a fokozatos, stabil cégnövekedést az erre alkalmas vállalkozások részére.: A makrogazdasági hatásokon túlmenően fontos tényező lehet az egyes szektor-specifikus tendenciák jelenléte. Kiemelendő a gép- és járműgyártási ágazatok innovációs kényszeréből levezethető addicionális - jelenleg nem, vagy csak kis mértékben azonosítható - finanszírozási igény. Kérdés továbbá, hogy a gazdaságban azonosítható munkaerőhiány eredményez-e automatizálási fejlesztéseket a vállalkozások részéről - ez növelheti a hitelkeresletet. A mikro- és kisvállalkozások vonatkozásában nagy kérdés, hogy a garanciaintézmények kidolgoznak-e olyan portfoliógarancia terméket, amely lehetőséget biztosít azoknak az ügyfeleknek a kiszolgálására, akik jelenleg nem felelnek meg a pénzintézetek által alkalmazott minősítési kritériumoknak.

Várható-e idén a portfoliógarancia elterjedése a kkv-hitelezési gyakorlatban? Milyen egyéb fontosabb változások várhatók a garanciaszolgáltatásokban?

: A kkv-k hitelezését segítő egyéb intézményi garanciaszolgáltatások bővülése várhatóan hozzájárulhat a kkv-hitelezési növekedés fenntartásához.: A banki hitelezés élénkülése szinte minden kereskedelmi banknál érzékelhető ma már. A verseny következő szakasza az egyéb, kockázati kondíciókban fog majd jelentkezni, azonban ez veszélyes üzem, könnyen lehet növelni akár már rövid távon is a nem fizető portfóliót. A portfóliógaranciák, és általánosságban a mögöttes intézményi garanciák fognak megoldást jelenteni ebben a helyzetben. A nagy hitelezési aktivitású bankok, kellően erős portfólióval, kézben tartott operációs kockázat mellett, reális elvárásokkal az egész kkv-szektorral szemben, a portfóliógaranciákra és egyéb intézményi garantőrökre támaszkodva tudnak majd a nagyobb kockázatvállalási hajlandóság irányába elmozdulni, ugyanakkor megmaradni az egészséges bevétel / kockázat arányokon belül.: Erről pontos információval nem rendelkezünk. Az bizonyos, hogy van rá igény mind a pénzintézetek, mind az ügyfelek részéről. Alapvetően a garanciavállalások feltételeinek a finomhangolását várjuk, ami a jelenlegi hitelezési célpiacok szempontjából releváns változás lehet. Fontos kérdés, hogy a garanciaintézmények bővítik-e szolgáltatási portfoliójukat olyan elemekkel, amelyek megkönnyítik azon piaci szegmensek elérését, amelyeket a pénzintézetek eddig nem tudtak megszólítani.

Mit mond a Garantiqa?

Megkérdeztük Búza Évát, a legnagyobb hazai garanciaintézménynek számító Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatóját is, aki az alábbiak szerint válaszolt kérdéseinkre.2017-ben arra számítunk, hogy az intézményi kezességvállalás iránti igény az előző évihez hasonló ütemben tovább növekszik, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a Garantiqa hagyományos piacain már tavaly elindult és az idén várhatóan felpörgő GINOP keretében a kkv-nak nyújtott nulla kamatozású pénzügyi eszközök a hagyományos piaci forrású beruházási hiteleket részben kiszorítják, ezzel csökkentve a hitelgarancia iránti keresletet.Mi is úgy látjuk, hogy a portfoliógarancia hordoz olyan tartalékokat, amely újabb lökést adhat a kkv-hitelezésnek. A jelenlegi hitelezési gyakorlat és igények is ez irányba mutatnak, tapasztalataink szerint bankok is nyitottak lennének egy ilyen megoldásra. A jelenlegi jogszabályi-, szabályozási környezet azonban nem egyértelmű ezen kezességvállalási forma hazai alkalmazhatóságát illetően. A döntéshozókat már megkerestük e kérdésben, tettünk javaslatot a lehetséges alternatívákra, bízunk benne, hogy ezzel elhárulnak az akadályok a portfoliógarancia magyarországi bevezetése útjából.A garanciavállalás adminisztrációs terheit nagyobbrészt az eu-s előírások és a hazai szabályozói környezet okozzák. Az EU direktívák adottak, a hazai törvényalkotás felé pedig már az elmúlt évben megtettük javaslatainkat. Az adminisztráció kezelése tekintetében az elmúlt két évben sikeres lépéseket tettünk. Az egyik nagy eredményünk a kezességvállalási kérelmek elektronikus csatornákra terelése, ami a banki ügyintézők munkáját jelentősen megkönnyíti és egyúttal meg is gyorsítja. A kkv-k számára ezek a lépések az egyszerűbb és gyorsabb hitelhez jutást jelentik. Mára a kezességvállalási kérelmek több mint 99 %-a érkezik elektronikus felületen társaságunkhoz partnereink visszajelzései egyöntetűen pozitívak. 2017-ben a kezességvállaláshoz kapcsolódó elektronikus szerződés- és számlázás bevezetését tervezzük, középtávon pedig a monitoring és a kezesség beváltási igényeket is ezen a csatornán fogjuk kezelni. Tekintettel arra, hogy a digitális megoldásokban a bankok is egyre bővülő lehetőséget látnak, meggyőződésünk, hogy a fejlődés további iránya a digitalizálás következő fokozata, amikor a banki informatikai rendszerek on-line és real-time kapcsolatban állnak a Garantiqa IT-rendszereivel. Ezt a fejlett megoldást jelenleg már két partnerünk teszteli, várakozásaink szerint néhány héten belül elindul az éles működés, ezzel a szakmai nyelven web-szervízes megoldással. Azok a partnerek, akik áttérnek erre az új interface-es kapcsolatra további jelentős előnyökhöz jutnak az adminisztráció csökkentése és a hitelezési folyamat hatékonyságának javítása által.Igen, a prudenciális elvek betartása mellett ügyelve a fenntarthatóságra, tudatosan növeljük kockázati- étvágyunkat és kockázatvállalási hajlandóságunkat. Ennek az iránynak egyik jelentős és jól látható lépése az egyik legnépszerűbb termékünk, az egyszerűsített eljárásban természetes személy készfizető kezessége mellett nyújtott kezességünk felső limitjének további megemelése, így a vállalkozók már 100 millió Ft folyószámlahitelt vehetnek fel bankjuktól dologi biztosíték nélkül. A limitemeléssel egy időben díjstruktúránkat tovább egyszerűsítjük és még inkább átláthatóvá tesszük.