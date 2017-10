Kirobbanó formában a lízing Magyarországon

A személy- és kishaszongépjárműveknél 23 százalékkal 130,9 milliárd forintra nőtt a finanszírozott összeg.

A magánszemélyek körében már 33 százalékos a lízingfinanszírozási arány, szemben a múlt év végi 30 százalékkal.

A nagyhaszongépjárműveknél pedig 21 százalékkal 122,7 milliárd forintra emelkedett a finanszírozott összeg.

A gépek és berendezések részpiacán 41 százalékkal 48 milliárd forintra nőtt a finanszírozott összeg.

A mezőgazdasági gépek esetében a finanszírozott összeg 9 százalékkal 53,6 milliárd forintra emelkedett. Ebben a szegmensben fontos szerepet játszott korábban a jegybank Növekedési Hitelprogramja (NHP), amelyhez tavaly a kihelyezések 80 százaléka kötődött, az idén ez az arány 26 százalékra csökkent.

A piacbővülést az is jól mutatja, hogy a 428,3 milliárdos finanszírozott összeg meghaladja a 2014-es egész éves összeget, 2015 azonos időszakához képest pedig 40 százalékos emelkedésnek felel meg.Nyikos Katalin, a Magyar Lízingszövetség elnöke ismertette: lényegében minden szegmensben folytatódott a növekedés. Az első kilenchavi adatok alapján kijelenthető, hogy az idei bővülés felülmúlja majd az év elején 5 százalékos növekedésre vonatkozó prognózisukat. A magyar lízingpiac teljesítménye európai összevetésben is kiugró: a gépjárműveknél például az európai átlag növekedés valamivel 10 százalék alatt van, nálunk 18 százalék, a termelőeszközök esetében pedig az európai adat 12 százalék, míg nálunk 20 százalékos a bővülés az első háromnegyed évben. A környező országok lízingpiacain általában 10 körüli, illetve az alatti növekedés volt jellemző ebben az időszakban. A magyar piac tehát kifejezetten jól teljesített.A különböző lízingpiaci szegmensek közül az egyik legfontosabb pillért továbbra is a járműfinanszírozás jelenti:A lízingszövetség szakemberei a következő időszakban további bővülést várnak, bár a dinamika lassulhat.